Threads y Bluesky, las alternativas en Brasil luego del bloqueo de X

Brasil mantiene el bloqueo de la red social X de Elon Musk, luego de que el multimillonario se negara a nombrar a un representante legal en el país. La medida renovó el debate en torno a los límites de la libertad de expresión en las redes sociales, por lo que ocurre, además, en Estados Unidos con TikTok y la detención que sufrió el fundador de Telegram en Francia.

Para suspender X, el ente regulador de las telecomunicaciones de Brasil, Anatel, ordenó a los proveedores de internet que interrumpieran el acceso de los usuarios a la plataforma.

“Elon Musk mostró su total falta de respeto por la soberanía brasileña y, en particular, por el poder judicial, erigiéndose como una verdadera entidad supranacional e inmune a las leyes de cada país”, escribió el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, al dar a conocer los argumentos. La polémica medida rige desde el 31 de agosto. “Este es un día triste para los usuarios de X en todo el mundo, especialmente los de Brasil, a los que se les está negando el acceso a nuestra plataforma. Desearía que no hubiera tenido que llegar a esto, me parte el corazón”, dijo, una vez difundida la orden, la directora general de X, Linda Yaccarino. Enojado con la decisión, y fiel a su estilo, Musk fue más allá y acusó al magistrado de “dictador malvado”.

En ese contexto, los brasileños empezaron a trasladarse a distintas aplicaciones y en los tres primeros días de la medida, Bluesky había registrado más de dos millones de nuevos usuarios. Esto hizo que el portugués se convirtiera en la lengua más utilizada en la plataforma. Así, Bluesky y Threads- la app de Meta enfocada en publicaciones de mensajes cortos- lideran la lista de aplicaciones más descargadas en uno de los países con más celulares que habitantes.

Bluesky, la mariposa azul

El juez dijo que la plataforma de Elon Musk permanecerá bloqueada en Brasil hasta que cumpla las órdenes y también fijó una multa diaria para las personas o compañías que utilicen redes virtuales privadas para acceder a X. La empresa del multimillonario está acusada, entre otras cosas, de “desinformar” a la población.

El bloqueo afectó a 22 millones de usuarios y en ese sentido, los brasileños empezaron a mudarse a redes como Bluesky, que apareció en 2019 de la mano de Jack Dorsey, quien era el CEO de Twitter. La aplicación tiene una mariposa azul como logo porque, como ya sabemos, nada es casualidad.

En su momento, Dorsey había comentado que financiaría el trabajo de un equipo independiente para desarrollar un estándar “abierto y descentralizado” pero con el tiempo terminó repitiendo los errores que cometió X, en palabras del propio directivo. Pese a esto, es una alternativa para los usuarios.

En los últimos días, Bluesky confirmó, incluso, que tiene actualmente registrados 10 millones de usuarios en su plataforma, lanzó una nueva actualización que mejora las publicaciones que contienen videos y celebró- pocos días después de la suspensión de X- que había alcanzado “máximos históricos” de actividad. Como parte del marketing, los responsables de la herramienta incluyeron un saludo en portugués.

Oportunidad para Meta con Threads

A Bluesky hay que sumarle Threads, otra red social de Meta, ya que ambas lideran la lista de aplicaciones más descargadas en Brasil. Threads -con más de 190 millones de usuarios en el mundo– no dio detalles del aumento de usuarios, pero las búsquedas de ese término en Brasil se habían multiplicado, según Google Trends. Meta además aprovechó para promover la plataforma entre los más de 2 mil millones de usuarios mundiales de Instagram.

Hace poco esta última cumplió su primer aniversario. En julio de 2023, mientras muchos usuarios y anunciantes abandonaban Twitter– transformado en X- Threads tuvo un comienzo impresionante. La aplicación fue descargada más de 100 millones de veces en pocos días, en parte gracias al sencillo registro en Instagram. Sin embargo, la actividad de los usuarios cayó rápidamente.

Analistas consultados por diversos medios internacionales ven en Threads una comunidad menos agresiva que X, sin embargo, es difícil determinar si Bluesky o Threads serán las nuevas redes favoritas en Brasil. Probablemente, si todo sigue así, los usuarios se dispersen por varias plataformas.

Pese a la “mudanza” de los usuarios, la disputa también renovó las preocupaciones en torno al alcance de las redes sociales. En Francia, el fundador de Telegram, Pavel Durov, fue acusado semanas atrás por los contenidos ilegales en su aplicación. TikTok enfrenta en la justicia estadounidense acusaciones de violar la privacidad de sus usuarios menores de edad. A esta altura es incierto el futuro de X en Brasil.