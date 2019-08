“Terapia”: una comedia que duda sobre quién es el loco

¿Quién es el loco?, es una pregunta que muchos nos hacemos. La respuesta suele ser esquiva y llega muchas veces ligada al arte, ese soporte que nos permite expresar lo que no entra en el razonamiento. En una sociedad en la que ya todo está dicho y que, para ser parte de ella, las personas tienen que vivir en base a un modelo ya establecido, la pregunta resuena: ¿quién es el loco?. “Terapia: comedia en tres sesiones y un diagnóstico”, la comedia de Martín Giner que Julio Musotto puso en escena, también vino a responder, y se presenta, por ultima vez, en Cipolletti.

“Esta comedia habla de la locura, pero no esa locura tipificada de forma medica, sino la locura cotidiana en la que vivimos todos”, explica Julio. “Es una parodia que simula una sesión paciente - doctor, en la que este ultimo se autodenomina psicólogo, pero no está muy claro”,

En el escenario aparecerán estos dos personajes, que a lo largo de la obra desarrollan la terapia. Además, otros personajes, imaginarios y evocados por ellos, también formarán parte de esta puesta en escena de forma virtual.

Justamente, lo peculiar de esta puesta en escena es que ambos personajes acceden a visiones, por ejemplo una esposa fallecida, o una madre que acompaña a todos lados. “No se sabe cual es los dos está mas loco”, bromeó Musotto.

La acción se desarrolla en lo que podría ser un consultorio, y en un punto, el paciente parece ir sacando de las casillas al profesional, que padece un preocupante complejo de Edipo.

“Nos interesó por el manejo de la comicidad, por el relato que va mostrando de a poco cual es la definición de locura, algo que nos lleva a cuestionar sobre este ir y venir de la sociedad, y que además plantea si no estamos todos, un poco locos”, reflexionó el director.



Esta pieza de Giner mira a la realidad desde lo cómico, desde el sin sentido y la risa. Lo hace así, justamente para aliviar, así sea de forma mínima, “la angustia que provoca” aquella realidad.

Los dos personajes se disputan el protagonismo en las tablas, e irán hablando sobre cosas como la comunicación en el entorno familiar, la sociedad, la hipocresía y la soledad.

Resulta una crítica a la posmodernidad, que nos lleva a tener con vidas automatizadas, y las “caretas puestas” para poder existir. El mensaje llega con mucha efectividad, en una puesta en escena bastante amena y sin grandes sobresaltos.

Julio Musotto nació en Bahía Blanca, pero vive en el Alto Valle desde 1994. hace algunos años se instaló en Cipolletti. El dramaturgo, actor y director Martín Giner nació en la ciudad de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Se recibió de Intérprete Dramático en la Universidad Nacional de Tucumán.

Lo que tenés que saber

Actúan: Mauricio Villar y Alejandro Avaca.

En video: Alejandra Kasjan y Mauricio Villar.

Elaboración de videos: Andrés Bar.

Dirección: Julio Musotto.

Función: este viernes, en Espacio Pueblarte (Chile 855, Cipolletti).

Valor de entradas: $300.