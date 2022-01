“This is us”: la última historia de los Pearson

“Hay gente que se me acerca y me dice que querría que la serie dure para siempre. Pero yo les digo: No, no querrían que dure para siempre. Querrían que tenga el mismo impacto que al principio”.

El que lo dice es Sterling K. Brown, o Randall en la serie “This is Us”, que hoy comienza el camino hacia el capítulo final.

Efectivamente, desde hoy, la familia Pearson empezará su despedida con la sexta temporada que pondrá en pantalla la plataforma Star+.

El elenco completo de la serie que hoy empieza a despedirse.



La historia de esta familia, que recorre décadas hacia adelante y hacia atrás, con sensibilidad y cuidado, fue ganando fanáticos en todo el mundo.

Un poco porque demuestra que todas las familias tienen una historia, y que aunque el amor sea el principal protagonista, igual hay dolor, heridas, malos entendidos e impactos que nadie quiso provocar. La vida, parece decir la serie ganadora de cuatro Premios Emmy, escrita y producida por Dan Fogelman (“Crazy, Stupid, Love”), deja cicatrices, aunque todo esté hecho con las mejores intenciones.

“This Is Us”, para quienes aún no la hayan visto, narra la historia de la familia Pearson a través de las décadas: desde la vida de la amorosa pareja que forman Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore) como padres jóvenes en la década de 1980 hasta la de sus hijos -de 41 años-, Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) y Randall (Sterling K. Brown), y sus respectivas familias, relaciones, trabajos, éxitos,y fracasos.



Estructurada en capítulos que siempre dejan al borde del llanto, “This is Us” recorre las décadas y cambios no sólo físicos sino también emocionales y del entorno de una manera super efectiva. Pero además, y con mucha empatía y cuidado, aborda conflictos familiares actuales y reales.

Hablan ellos



Puestos a hablar de este inminente final, los protagonistas de la serie también vieron transformadas sus vidas por sus interpretaciones y expresaron sus sensaciones frente al final del ciclo.



Mandy Moore, la madre de la familia Pearson, por su parte, admite estar afectada por el inminente fin . “Creo que estoy un poco negada con que llegue este final. La gente ha sido muy paciente y esa paciencia tendrá su recompensa”, asegura la actriz sobre lo que se verá en la sexta temporada.

Mandy Moore, como Rebecca — (Photo by: Joe Pugliese/NBC)



“No estoy mentalmente preparado para el cierre, será muy triste realmente”, asegura Justin Hartley (Kevin). “Odio que suceda esto porque podría hacer esta serie por el resto de mi vida”.

THIS IS US: Justin Hartley, como Kevin — (Photo by: Joe Pugliese/NBC)



Chrissy Metz (Kate) tampoco ocultó su estado de ánimo frente a lo que serán los nuevos y definitorios capítulos de esta historia. “La última temporada seguramente será increíble teniendo en cuenta que es el final del ciclo”, dijo.



Los sentimientos encontrados fueron el hilo conductor del elenco que vivió a pleno el éxito de This Is Us desde su estreno en septiembre de 2016 y a lo largo de más cien episodios. “Esperemos que estos nuevos capítulos tengan mucha repercusión en el púbico”, dijo Milo Ventimiglia. “Creemos que así será, que la última temporada la recordarán durante mucho tiempo”.