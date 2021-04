Torta de ricotta, un súper clásico de la pastelería

Ingredientes:

- 250 gr de harina 0000

- 2 huevos

- 1 cdita de polvo de hornear

- 50 ml de aceite de coco o común

- 1/2 cdita de sal

- 3 cdas de azúcar tipo light o la que utilicen

- ralladura de 1/2 Limón

- 1 cdita de extracto de vainilla

Para el relleno

- 350 gr de ricotta

- 1 huevo

- 2 cdas de azúcar

- ralladura de 1 limón o 1 cdita de extracto de vainilla

- azúcar impalpable/ azúcar glas para espolvorear

Lista para disfrutar con mates.

Preparación

1- Batir los huevos con azúcar hasta formar un cremado donde no se sientan los granos de azúcar. Incorporar el aceite y las esencias. Integrar.

2- Incorporar todos los ingredientes secos previamente tamizados y en dos partes. Integrar hasta formar una masa. No se debe amasa. Tapar y dejar reposar en la heladera por unos 30 minutos.

3- Estirar la masa dejando un grosor de unos 0,5 cm y cubrir un molde para tarta, preferentemente desmontable o cubierto con papel manteca. Yo utilicé un molde de 24 cm.

3- Para el relleno mezclar la ricotta con el huevo y el resto de los ingredientes. Colocar el relleno en el molde, cubrir todo de manera pareja.

4- Con el resto de la masa, estirar y cubrir la base. Cortar el excedente de la masa, cerrar bien los bordes. Pinchar la masa con tenedor.

5- Llevar a un horno 170° C por unos 45 minutos. Dejar enfriar, desmoldar y cubrir con azúcar glas por encima.

Consejos y reemplazos:

* Pueden reemplazar el aceite de coco por aceite de girasol en la misma proporción o con 130 gr de manteca pomada.

* Pueden utilizar azúcar común, edulcorantes aproa cocción o azúcar mascabo.