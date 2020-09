Un ministro de Neuquén confirmó que tiene coronavirus

Quiero decir lo que todos sabemos pero ahora en primera persona; el virus no descansa; no discrimina, ni sexo, edad, religión, condición social, laboral nada; solo necesita una oportunidad y durante seis meses no la tuvo. Pero ese día llego y acá estamos aislados por dos semanas y enfrentándolo."

(Extracto de la publicación del ministro Sánchez).-