José M. Urcera encaró el año como piloto a tiempo completo y con la misión de lograr su primer título en el automovilismo argentino. Se le escapó el de TC, pero tuvo su revancha en el Turismo Nacional. En una definición en la que estuvo de movida adelante de su rival Emanuel Moriatis se consagró en la Clase 3, después de un gran trabajo.



Para Manu el título fue el cierre anticipado de un año que será inolvidable, porque fue el más importante de su corta campaña en el automovilismo, en la que nunca pasó desapercibido.



En el autódromo de San Nicolás logró una de las conquistas más importantes, difícil de olvidar porque fue la primera, después de lograr el subcampeonato en el TC. Sólo no pudo estar adelante en el Súper TC 2000.



El título tiene una gran importancia para Urcera, al margen de ser el primero, porque antes sólo fue campeón en el TC Neuquino, en sus comienzos cuando decidió dejar el motocross, donde se cansó de ganar.



Urcera, uno de los pocos que participa en tres categorías, se caracterizó desde sus comienzos en su obsesión por la preparación física y las ganas de superación, pocas veces reconocidas porque muchos apuntaron a su generoso presupuesto en lugar de sus condiciones.



Por eso, el festejo después de la consagración en San Nicolás. Lo que disfrutó en el podio siguió en la intimidad del equipo Larrauri Racing, y ayer lo prolongó con un maratón de entrevistas en diferentes medios.



“Es mi mejor año en el automovilismo, no hay dudas.Fui protagonista en las dos categorías más importantes de Argentina”, destacó Manu, quien el domingo cerrará un gran año enCentenario, sede de la última fecha del Súper TC2000, donde en otros certámenes logró victorias y peleó el título.

P- ¿Qué importancia tiene este título en tu campaña deportiva?

R- Mucha, no solo porque es el primero en el automovilismo a nivel nacional, sino porque cumplimos nuestro objetivo cuando encaramos el desafío con el equipo. Estoy muy contento, se cristalizó el trabajo de todo un año.

P- ¿Como fue la definición con Moriatis, te exigió hasta el final?

R- Estuve muy tranquilo, como la semana anterior en el TC. Sabía que hicimos todo lo posible para ser campeón. En la final no quería tener sobresaltos, por lo que preferí mantenerme adelante, porque lo tenía controlado. Si me pasaba podía cambiar todo.

P- ¿Definiste el título con un amigo y gran piloto como Moriatis?

R- Sí, Emanuel es un amigo. En 2012 cuando llegué al TC Mouras fue uno de los que me aconsejó, me brindó su experiencia. Es un amigo afuera de la pista y en la final me arriesgue a estar adelante porque sabía que podemos pelear un lugar, pero sin malas maniobras.

El abrazo de Manu y Moriatis, dos amigos que definieron el título. Gentileza.

P- ¿Ayudó la campaña que hiciste en España para tener esta gran campaña?

R- El año último fue a España y no tuve estos resultados. Sirvió mucho, por supuesto, estar bien preparado, pero tanto en el TC como en el TN estoy en dos grandes equipos.Es una suma de cosas.

P- ¿Es tu mejor año, trabajás mucho para disfrutar de este presente?

R- Estoy en un gran momento, disfruto de lo que estoy haciendo. Paso mucho tiempo entrenando, andando en karting, manejando el simulador. Todo ayudó para estar en un buen nivel. El título es un premio tanto en lo personal como para el equipo, mi familia y los auspiciantes.