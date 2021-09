Urra tras la medalla en Tokio: ''Cada traba que me pongan la voy a tratar de esquivar y seguir para adelante''

Hernán Urra demuestra a cada paso que se trata de un atleta de elite, con una mentalidad que lo pone entre los mejores de su disciplina cada vez que compite. No había terminado de festejar la medalla de Plata en Tokio 2020 que ya mencionó a los próximos Juegos Paralímpicos.

El testimonio del deportista nacido en Cinco Saltos hace 24 años fue publicado a través de la cuenta ParaDeportesOK en twitter y el rionegrino declaró: ''Estoy muy feliz por la segunda medalla de Plata Paralímpica. Más esfuerzo y más energía para seguir entrenando y dar lo mejor en París''.

Con una gran actuación en lanzamiento de bala, el rionegrino sumó la quinta medalla de la delegación argentina en los Juegos que se pospusieron un año por la pandemia.

La dedicatoria a miles de kilómetros fue para sus seres queridos y más cercanos, aquellos que siempre están. ''Un saludo a mi familia, ami novia, a mis hijos, a mi mamá y mi papá'', mencionó.

''Siempre dar lo mejor, se nos escapó (la medalla de Oro), el clima no estaba muy bueno pero aprendimos que siempre hay que seguir entrenando y dar lo mejor cada día'', añadió. Una muestra más de lo que es la búsqueda constante de Hernán por superarse a sí mismo.

👋 EL SALUDO DE HERNÁN URRA PARA TODA LA ARGENTINA 🇦🇷



🥈 Hernán Urra ganó la medalla plateada en lanzamiento de bala y, minutos después de su enorme logro, envío un mensaje para toda su familia y la Argentina a través de Paradeportes. pic.twitter.com/xHzEANtX4B — ParaDeportes (@ParaDeportesOK) September 2, 2021

Luego, en diálogo con DeporTV, volvió a agradecerles a sus seres queridos y agregó que ''si no fuera por Federico Salazar, mi entrenador, esto no se podía haber dado. Lo vamos a empezar a disfrutar ahora. Cada traba que me pongan la voy a tratar de esquivar y seguir para adelante''.

Justamente, Salazar contó algo que no se sabía del enorme logro de Urra. ''Hernán terminó lastimado, con sangre que le corría por el brazo. Siguió dando lo mejor y eso nos llena de orgullo a todos y más a mi. Se todo lo que deja para estar acá y hacer el torneo que hizo'', dijo emocionado.