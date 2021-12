¿Vacunas obligatorias? El gran debate

Ahora Ómicron, antes Delt. Tarde o temprano alguna más. Los infectólogos aseguran que mientras haya gente sin vacunas en el mundo, el Covid encontrará la forma de mutar y seguir entre nosotros, viajando, enfermandonos. Con 260 millones de personas que ya fueron infectadas en el mundo y con más de 5,2 millones de muertos a causa del SARS-CoV-2, el mundo ha comenzado a debatir si las vacunas que la ciencia obtuvo en tiempo récord para frenar la actual pandemia por coronavirus deberían ser obligatorias o no. Argentina también inició ese debate.





En las últimas semanas, mientras Europa vuelve a sufrir la crudeza de la pandemia, con cifras de muertos que crecen, Austria anunció que la vacunación anticovid será obligatoria para todos sus ciudadanos a partir del 1° de febrero de 2022. Además, las autoridades austríacas podrán imponer multas de hasta 7.200 euros a cualquier persona que no asista reiteradamente a una cita para la vacunación.

De este modo, Austria se dispone a imponer una vacunación obligatoria general para todas las personas que residen o viven de forma habitual en Austria, aunque habrá excepciones para quienes no pueden vacunarse por motivos de salud o edad.

Grecia ya dispuso que la vacunación será obligatoria para mayores de 60 a partir del 16 de enero. Así lo anunció ayer, el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, que además aseguró que quienes se opongan deberán pagar una multa de hasta 100 euros.

En Alemania, no es obligatoria, pero el cerco sobre quienes no quieren vacunarse es cada vez más cerrado. Y el futuro canciller, Olaf Scholz, ya anunció que el Parlamento se pronunciará sobre la obligatoriedad de la vacuna de aquí a finales de año.





En medio de un pánico mundial que algunos especialistas tildan de exagerado, Sudáfrica se plantea decretar obligatoria la vacuna, pese a las fuertes resistencias, que dividen al mundo laboral y desatan el debate entre especialistas en Derecho.

El domingo, el presidente Cyril Ramaphos anunció que un equipo calificado trabajaría en “la posibilidad de volver obligatoria la vacunación para ciertas actividades y en lugares específicos”. Hace menos de un año había dicho que “nadie sería obligado” a vacunarse contra covid-19. Pero el modo en que se mueve el virus cambia algunos planes.

Abogados y académicos sudafricanos han afinado sus argumentos ante los medios de comunicación, enfrentando conceptos como la integridad física y libertad de opinión con la preponderancia del interés común, de acuerdo a la Constitución.

Ayer, mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que había llegado el momento de debatir la obligatoriedad de la vacunación contra el covid-19, y recordó que un tercio de los europeos aún no ha sido inmunizado.





“Creo que es comprensible y apropiado liderar este debate ahora, cómo podemos alentar y potencialmente pensar en la vacunación obligatoria dentro de la Unión Europea. Esto necesita ser discutido. Requiere un enfoque común, pero es una discusión que creo que debe ser llevada a cabo”, expresó.

Von der Leyen reforzó que iniciativas programadas en varios países de la Unión Europea sobre multas a personas que se resistan a la vacunación, corresponden exclusivamente a decisiones autónomas de esos gobiernos. “No me cabe dar ningún tipo de recomendación. Pero hace dos o tres años yo jamás habría pensando en ver lo que estamos viendo ahora que tenemos esta horrible pandemia”, dijo la funcionaria. “Tenemos las vacunas, que salvan vidas, pero que no están siendo aplicadas en forma adecuada en todas partes. Y el costo es enorme”, señaló.

La jefa del poder ejecutivo de la UE apuntó que aproximadamente 150 millones de europeos no han recibido inmunización contra la pandemia de coronavirus.



¿Y en Argentina?



El infectólogo Andrés Gallardo, del staff de profesionales médicos de Clínica Dr. Roberto Raña, de Neuquén, explicó ayer que los profesionales de la salud argentinos están debatiendo ese tema. Aunque reconoció que es un tema de compleja resolución, el tema de la obligatoriedad ya no es un asunto que se descarte de plano, como ocurría hace un año.

Hace apenas cuatro días, Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, remarcó en CNN Radio que “la obligatoriedad de la vacuna Covid es una de las medidas que se pueden llegar a tomar si no funcionan las otras medidas. Es una de las cuestiones que se puso ayer sobre la mesa con los ministros de Salud del país. No es descabellado obligar a la gente a vacunarse, pero no creo que sea necesaria en este momento”, sostuvo.

Ocurre que, en la Argentina, de acuerdo a la ley 27.491, existe obligatoriedad de aplicarse las vacunas incluidas en el calendario nacional de vacunación. Si la del COVID-19 entra en el calendario, de manera indudable será obligatorio aplicársela.





Sobre este tema, el médico infectólogo Ricardo Tejeiro detalló que hay que tener en cuenta que “las actuales vacunas contra el coronavirus están autorizadas. No son vacunas aprobadas definitivamente. Por eso no se puede hacer obligatoria su aplicación. Para que una vacuna sea obligatoria en nuestro país, debe entrar en el calendario de vacunación y tienen que estar aprobada definitivamente”.

De todos modos, aunque no sea obligatoria, cada vez habrá más restricciones para quienes decidan no vacunarse contra el Covid. El Consejo Federal de Salud (COFESA), con la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, a la cabeza, consensuó focalizar los esfuerzos durante diciembre para completar los esquemas de vacunación y avanzar en la aplicación de dosis de refuerzo. Además, se acordó la implementación de un pase sanitario para las personas mayores de 13 años. un certificado que corrobore que la persona cuenta con el esquema completo de vacunación contra la COVID-19 y, de esa manera, queda habilitada para realizar actividades con mayor participación, como eventos masivos o en lugares cerrados.