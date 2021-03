Van por relevamiento de tierras mapuches en Vaca Muerta

Los cinco puntos más calientes de disputa entre comunidades mapuches en Vaca Muerta volverán a estar en el centro de la polémica porque, con la reactivación del relevamiento territorial indígena resuelto por el gobierno nacional se buscará incluirlas.

La ley 26160 de relevamiento indígena que prohíbe los desalojos fue sancionada en 2006 y tuvo postergaciones. La última vence este 23 de noviembre pero el presidente Alberto Fernández anunció que la ampliará. Cuando se sancionó la norma no estaban reconocidas las comunidades en Vaca Muerta. Es un aspecto que origina la disputa.

El vocero de la Confederación Mapuche, Jorge Nahuel, informó que las cinco comunidades que reclaman en zonas de Vaca Muerta no están relevadas, se trata de las comunidades Wircaleo en Sauzal Bonito, Campo Maripe, Futa Trayen, Nehuen Curá y Kaixipayin, y a su juicio “corresponde porque el argumento de la Provincia es que no pueden ingresar porque no tienen personería jurídica y eso es una irregularidad, porque la ley dice que todas, incluyendo a las que no tienen ese reconocimiento, deben ser relevadas”.

Al pie del volcán Lanín las comunidades mapuches aprovecharon que recibió la visita de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic y del gobernador Omar Gutiérrez, para expresar la preocupación por la paralización del relevamiento de comunidades.

En el Lanín, las agrupaciones que representan a comunidades le hicieron saber al gobernador y a la ministra que desean que se termine el relevamiento pero con la condición de que la Provincia retire como interlocutor al secretario de Desarrollo Territorial, Jorge Lara, quien niega reconocimiento a las comunidades porque no existían antes del 2006 cuando se aprobó la ley. “Gutiérrez se comprometió a cambiar el intelocutor y convocar a una reunión de trabajo”, reveló Nahuel. Para los próximos días se espera la visita de la ministra Frederic a quien ya pidieron una reunión porque “necesitamos una acción más proactiva de Nación porque el órgano de aplicación del relevamiento es Nación y tiene que firmar un convenio con Provincia por cuestión territorial”.

Toda inversión petrolera o inmobiliaria debe bregar por la seguridad de las tierras mapuche, eso genera conflicto”. Jorge Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche

El diputado nacional Carlos Alberto Vivero (Frente de Todos) recordó las dificultades para aplicar el relevamiento desde hace 15 años, con comunidades reconocidas por Provincia, otras por Nación y otras con inscripción en ambos. Anotó que hubo una presentación en la Corte Suprema de Justicia por parte de Neuquén porque se denunció una falta de cumplimiento de las facultades concurrentes entre Nación y Provincia por los reconocimientos jurídicos a las comunidades. Antes de la última prórroga, contó, había 52 comunidades, de las cuales de relevaron 30 y de esas 22 finalizaron con sus carpetas técnicas.

El cultrún un símbolo de la musicalidad mapuche. Archivo

Ni siquiera se terminó con las que no tenían conflicto, ni hablar de las que si tienen conflicto. Por eso Vivero dijo que “hubo una fuerte decisión de paralizar el relevamiento territorial indígena entre 2016 y el 2019, cuando la gestión de Macri tomó una serie de decisiones; en primer lugar, la derogación de la ley que establecía el límite a la extranjerización de tierras rurales”.

Adelantó que se presentará un informe respecto al tema porque en Neuquén “es preocupante”.

También observó que “ ya que no pudieron derogar la ley 26.160, lo que hicieron fue desfinanciar el relevamiento territorial.

La cuestión de fondo es discutir la ley de propiedad comunitaria indígena para cumplir convenios internacionales”. Alberto Vivero, diputado

En Neuquén había un equipo técnico constituido por cerca de 30 personas, estaba toda la infraestructura, los equipos para los georeferenciamientos, las camionetas para movilizarse, desarticularon todo ese equipo que lo financiaba íntegramente, en ese momento el gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y con eso lograron que el relevamiento se paralizara”.

El relevamiento abarcó a unas 52 comunidades pero solo se avanzó con 30, por lo que quedaron 22 en trámite y ahora se pretende cerrar sin incluir a Vaca Muerta.

En el juicio por ocupación de un predio privado, la comunidad indígena fue absuelta. Archivo

Reconocidas por Personas Jurídicas de Neuquén

Comunidad Currumil

Comunidad Aigo

Agrupación Mapuche Millain Currical

Agrupación Mapuche Ancatruz

Comunidad Mapuche Manqui

Comunidad Mapuche Rams

Agrupación Mapuche Antiñir Pilquiñan

Agrupación Mapuche Atreico

Comunidad Mapuche Linares

Comunidad Mapuche Cayupan

Comunidad Mapuche Zapata

Comunidad Mapuche Puel

Comunidad Mapuche Hiengheihual

Comunidad Mapuche Catalán

Comunidad Mapuche Ragin Ko

Comunidad Mapuche Felipin

Agrupación Mapuche Quinchao

Comunidad Mapuche Kilapi

Comunidad Mapuche Painefilú

Comunidad Mapuche Millaqueo

Agrupación Mapuche Namuncurá

Agrupación Mapuche Painemil

Agrupación Mapuche Cayulef

Agrupación Mapuche Marifil

Agrupación Indígena Paineo

Comunidad Mapuche Antipan

Agrupación Mapuche Cheuquel

Comunidad Mapuche Huayquillan

Comunidad Mapuche Gramajo

Comunidad Mapuche Mellao Morales

Comunidad Mapuche Vera

Agrupación Curruhuinca

Comunidad Mapuche Chiquilihuin

Registro Nacional de Comunidades Indígenas

Comunidad Kaxipayiñ

Comunidad Kallfvkura

Comunidad Indígena Ñorkinko

Comunidad Lof Lonko Purran

Comunidad Lof Lefiman

Comunidad Lof Wiñoy Tayin Rakizuam

Comunidad Lof Maripil

Comunidad Lof Wiñoy Folil

Comunidad Lof Gelay Ko

Lof Kinxikew

Lof Zuñiga

Comunidad Lof Paichil Antreao

Comunidad Huenctru Trawel Leufu

Lof Newen Mapu

Comunidades con doble inscripción

Comunidad Indígena Raquitue

Comunidad Indígena Agrupación Mapuche Cañicul

Comunidad Indígena Cayún

Relevamiento a febrero de 2016

Carpetas técnicas con resolución del INAI

1 Namuncura

2 Paineo

3 Linares

4 Antiñir Pilquiñan

5 Mellao Morales

6 Wiñoy Tayin Rakizuan

Comunidades con carpetas técnicas completas y presentadas al INAI

7 Ragin Ko

8 Catalán

9 Mañke

10 Felipin

11 Cayupan

12 Currumil

13 Rams

14 Rakitue

15 Maripil

16 Cayulef

17 Painefilu

18 Quinchao

19 Lafkenche

20 Gramajo

21 Aigo

22 Hiegeiwal