Aerolíneas Argentinas y LATAM sellan acuerdo de código compartido: qué significa para los viajeros

Buenas noticias para los viajeros que buscan explorar la Patagonia y otros destinos sudamericanos. Aerolíneas Argentinas y LATAM Airlines Brasil, LATAM Airlines Colombia y LATAM Airlines Perú han dado inicio a un acuerdo de código compartido que promete optimizar las conexiones aéreas en la región.

Beneficios para los pasajeros de Aerolíneas Argentinas y LATAM

A partir del 1° de febrero (con excepción de Perú, que comenzará el 1° de abril por cuestiones de aprobación gubernamental), los pasajeros podrán adquirir pasajes combinados entre ambas aerolíneas, simplificando la planificación de viajes que requieran conexiones entre vuelos domésticos e internacionales.

Esta alianza estratégica abre un abanico de posibilidades para el turismo en la Patagonia. Por ejemplo, un viajero podrá volar desde Sao Paulo con LATAM hasta Aeroparque en Buenos Aires y, desde allí, conectar con un vuelo de Aerolíneas Argentinas a Bariloche, San Martín de los Andes, El Calafate o Ushuaia, facilitando el acceso a los principales destinos turísticos de la región. De igual manera, se facilitarán conexiones desde destinos de la Patagonia hacia otros puntos de Sudamérica, como Cuzco, conectando con vuelos de LATAM en Lima.

Inicialmente, el acuerdo abarca más de 100 destinos en conexión dentro de Sudamérica, incluyendo ciudades en Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Se espera que en el futuro se sumen Ecuador y Paraguay.

Además de la simplificación en la compra de pasajes, el acuerdo también trae beneficios para los viajeros frecuentes. A partir del 1° de febrero, los socios de LATAM Pass y Aerolíneas Plus podrán acumular millas en cualquiera de los vuelos de ambas compañías, incluso si no son operados bajo código compartido. Si bien el canje de millas aún no está disponible, se espera que se anuncie próximamente.

Esta alianza entre Aerolíneas Argentinas y LATAM representa un importante avance para la conectividad aérea en la región, ofreciendo a los pasajeros una mayor flexibilidad y facilitando el acceso a destinos turísticos clave.