¡Arrancan las vacaciones de invierno en Primeros Pinos! Cuánto cuesta ir, alquilar esquíes y ropa de nieve: todo lo que hay que saber

El parque de nieve Primeros Pinos, ubicado a 50 km de Zapala es una tradicional escapada para muchas familias del Alto Valle de Río Negro y Neuquén en invierno. La temporada comenzará mañana, sabado 13 de julio. La coordinadora de turismo del parque, Valeria Dillon, informó a Diario Río Negro que el horario será de 10 a 17. «Será un destino para todo el año. En invierno, con actividades de nieve y el resto del año con actividades de turismo aventura, sirviendo como base para las mismas y distintos eventos programados», agregó.

Las tarifas para ingresar al parque de nieve Primeros Pinos

¿Cuáles son las tarifas del parque?

* Residentes de Zapala: adultos (+12 años) $5000 | menores de 6 a 12 años $3500.

* Residentes de la provincia de Neuquén: adultos (+12 años) $6500 | menores de 6 a 12 años $4500.

* Tarifa general: adultos (+12 años) $8000 | menores de 6 a 12 años $5500.

* Extranjeros: adultos (+12 años) 10 US$ | menores de 6 a 12 años 8 US$.

* Jubilados y menores de seis años: entrada libre y gratuita.

Cuánro costará alquilar esquíes, trineos y ropa de nieve en Zapala

Esa escapada, hay otra tradición: parar en Zapala, cargar el tanque, renovar el agua del mate, comprar algo para comer y sobre todo alquilar los esquíes, la ropa térmica para la nieve y los trineos. La recorrida empieza por un clásico, “El Rafa”, que tiene dos locales. Con 30 años en el rubro, ahora es su hijo Federico Jara el que lleva las riendas del negocio. Antes de la apertura del sábado, muchas familias y grupos de amigos ya pasaban a alquilar y después al devolver le contaban cómo estaban las cosas y le mostraban las fotos.

Trineos a pura sonrisa.



El martes, por ejemplo, pasaron por los dos locales unas 50 familias, un número apreciable pero bajo comparado con otros inviernos antes de la pandemia. Lo atribuye a dos motivos: uno, la situación económica, esa que los empuja a no aumentar mucho los precios y a ofrecer seis cuotas sin interés y promociones en caso de que el alquiler sea por varios días.

Así de lindo está Primeros Pinos a la espera de la apertura de mañana. Foto: Valeria Dillon.



Esa es la alternativa que suelen tomar quienes siguen de viaje a los centros de esquí de la cordillera y los numerosos grupos de brasileros y uruguayos que pasan en caravana. Incluso, hay quienes prefieren hacer unos kilómetros más y pasar por Zapala para bajar costos. La otra razón, es que la hostería, el rental, la enfermería y los baños de Primeros Pinos fueron destruidos y saqueados. Excepto la hostería, su familia tuvo la concesión del parque hasta el 2018. “La gente del Alto Valle es la que más conoce el lugar y la que más pena le da cómo rompieron todo”, dice Federico Jara.

Una de las hemosas vistas de Primeros Pinos.



Valería Dillon, coordinadora de Turismo del parque de nieve dijo que la apertura prevista para mañana será con los servicios mínimos. “Estamos trabajando para que haya servicios de baños públicos, estacionamiento y gastronomía”. Además, aclaró que también habrá un puesto de enfermería en caso de que ocurra alguna emergencia.

«No hay poma, el lugar quedó abandonado, el que había no está, así que por el momento no contamos con medio de arrastre, pero se contempla a futuro. Está prohibido acercarse a las construcciones del lugar, ya que por tantos años de abandono están deterioradas y es peligroso. Esta temporada no contamos con rental en el lugar, pero está previsto a futuro. Sugerimos alquilar equipos y ropa en los rentals de Zapala» dijo y recomendó obtener información en la oficina de informes turísticos de Zapala.



Ahora sí, los precios precios para alquilar en «El Rafa» en este invierno 2024:

* Ropa térmica para una persona: 14.000 pesos. Incluye, botas, guantes y el overol completo, que es como un mameluco térmico.

* Los trineos: de 2.000 a 8000 según el modelo.

* Esquí y snowboard: entre 12.000 y 17.000 pesos según el modelo.

* Descuentos. Rigen en el caso de que el alquiler sea por varios días.

* Tienen seis cuotas sin interés con todos los bancos.

¿Qué panorama hay en otros comercios del rubro? En el caso de Snow Rental Ski de Zapala, que funciona de lunes a lunes de 9 a 20, el costo del alquiler por día es el siguiente:

* Overol: $6500

* Botas $4500

* Guantes desde $1900

* Pantalón $4900

* Culipatin desde $3500

Snow Rental Ski de Zapala. Hay alta demanda, cuentan en el local.



«Las expectativas son muy buenas, han caído buenas nevadas. Hace más de 45 días que empezamos alquila. Ahora y el finde a full», contaron ayer en el rental.

Cómo llegar a Primeros Pinos desde el Alto Valle y Neuquén: la ruta más rápida y segura

Primeros Pinos se ubica al centro oeste de la Provincia de Neuquén sobre la Ruta Provincial 13, a 50 kilómetros de la ciudad de Zapala; a 100 de Las Lajas y a 230 kilómetros de Neuquén Capital. A partir del 13 de julio a las 10, los turistas podrán disfrutar de este complejo que contará con servicios gastronómico, de enfermería y sanitarios.

Un hermoso escenario natural rodea a Primeros Pinos.

Para quienes viajen desde la capital neuquina o el Alto Valle, deberán tomar la Ruta Nacional 22 hasta la ciudad de Zapala. Y allí seguir el recorrido por la Ruta Provincial 13 durante 50 kilómetros para arribar a destino.

En caso de tomar como punto de partida el norte o el sur de la provincia de Neuquén, los turistas deberán tomar la Ruta Nacional 40 hasta la ciudad de Zapala. Desde allí continuar por la Ruta Provincial 13 para llegar a Primeros Pinos.

Las araucarias del parque de nieve.

Si bien, hay colectivos de larga distancia que llegan hasta Zapala desde Río Negro o Neuquén, no hay colectivos urbanos que permitan el traslado hasta el Parque de Nieve.