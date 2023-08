El Bolsón y los cinco motivos para ir en agosto a conocer la nieve

El Bolsón en invierno ofrece experiencias inolvidables. La ciudad andina cerro julio con una gran cantidad de visitantes nacionales y extranjeros y las perspectivas son buenas para agosto. A pesar de no haber vacaciones de invierno, las consultas a los prestadores y centros de información no se detienen y si sos uno de los que quiere disfrutar de todas sus maravillas, no deberías perderte estos paseos.

Cerro Piltriquitrón

Conocido por todos como “El Piltri” o “Portal Energético”, es el custodio del valle de El Bolsón, siempre imponente, presente, y por estos días vestido de blanco. El significado, Piltriquitrón, del mapudungun: “Cerro colgado de las nubes”, refleja sin lugar a dudas su esencia, su mística, su imponencia.

La base de este cerro se encuentra a 13 Km. del centro de El Bolsón, desde donde se aprecia una maravillosa vista panorámica de los valles de El Bolsón, de Lago Puelo y El Hoyo, así como la emblemática Ruta Nacional 40.

Desde la plataforma salen los vuelos en Parapente, y es un lugar considerado como uno de los mejores del país para la práctica de este deporte. Desde aquí mismo, nace el sendero hacia El Bosque Tallado.

El Bosque Tallado con nieve

Se encuentra a escasos kilómetros de la ciudad. Para llegar, se debe tomar el camino de montaña que, saliendo desde la Ruta Nac. 40 Sur, conduce a la plataforma del Cerro Piltriquitrón.

Son 13 km por un ondulante camino de ripio hasta llegar a un gran estacionamiento. Luego de aproximadamente una hora de caminata, dependiendo del ritmo de marcha, se llega al Bosque Tallado, que con 60 esculturas creadas por artistas de todo el mundo, se constituyó en un hecho cultural único, siendo en la actualidad uno de los lugares más visitados por todo aquel que transita el “Corredor de Los Andes”.

Para recorrerlo la entrada es de $1000 por persona, menores de 8 años, jubilados y pensionados es a voluntad.

Cabalgatas

Se realizan acompañados de un guía baqueano, quien además de llevarlos por los senderos delimitados, les cuenta acerca de la flora, fauna y leyendas del lugar. Las excursiones tienen diferentes tiempos de duración.

Los circuitos por lo que se atraviesa son generalmente a través de las montañas, y bosque nativo llegando a diferentes miradores naturales con excelentes vistas panorámicas. Los paseos guiados de una hora salen $5000 por persona, en caballos muy mansos y hora y media $7500.

El Cerro Perito Moreno

Su propuesta de esquí es el clásico del invierno sin dudas. Con el 100 % de su capacidad operativa, el punto turístico vive una temporada sin igual y recibe 2.000 visitantes por día “por lo que el balance de este primer segmento del invierno fue muy positivo”, informaron desde la empresa concesionaria Laderas.

Desde el 1 al 18 y del 22 al 31 de agosto el cerro tiene precios de temporada media. Si querés recorrer el cerro como peatón pagarás $5.400. Pero si la idea es esquiar el pase por medio día es es de $ 10.400, mientras que para los menores sale de $9.400 y $13.00 y $11.700 el pase diario respectivamente. A lo que deberás sumar el alquiler de equipos a $7.500 estándar.

El cerro Perito Moreno es un lugar tradicionalmente elegido por habitantes del Alto Valle y de localidades como Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, además de la Comarca Andina. Los habitantes de la Comarca Andina y todos los residentes de la Patagonia, tienen un beneficio histórico y las tarifas tienen un 15 % de descuento.

Así de lindas están las pistas del cerro Perito Moreno. Foto: Israel Kennedy

En agosto, Cerro perito Moreno tiene el tradicional festejo del Día del Niño con concurso de disfraces, regalos y premios. A nivel deportivo y de alta competencia, el cerro será escenario de varias jornadas del calendario de la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA), incluyendo que por primera vez Laderas hospedará tres fechas válidas para la Federación Internacional de Ski (FIS), una por mes.

El fin de semana que pasó más de 90 corredores de 21 países, entre ellos 30 argentinos, participaron de la etapa inicial de esta competencia internacional organizada por la Federación Internacional de Ski en el inicio de la temporada de alta competencia de esquí alpino en Sudamérica. La prueba estuvo organizada por el Club Andino Piltriquitrón en conjunto con Laderas y la Federación Argentina de Ski y Andinsimo (FASA).

La pista Leo Rudolph, homologada FIS, en el cerro Perito Moreno. Foto: Gentileza

La Feria Regional Artesanal de El Bolsón

La Plaza Pagano es el corazón de la ciudad de El Bolsón, y es donde el colectivo de artesanos de la comarca viste la feria de sus artes con variados materiales que le dan al Corredor de los Andes, notas de color y diversidad.

Actualmente, es uno de los mercados artesanales más famosos del mundo y cuenta con, aproximadamente 200 puestos permanentes llegando a los 400 puestos en temporada estival.

Se puede visitar durante todo el año los días martes, jueves, sábados, domingos y feriados de todo el año, de 10 a 17.