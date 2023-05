“El paraíso no exis… ¡Con ustedes: el paraíso!», la cumbre inolvidable del cerro Goye en Bariloche

El frío asoma en el paisaje de otoño, pero Migue de Bariloche Trekking no se detiene. Se calza sus botas y sale a descubrir las vistas más lindas que esconde el paraíso. Llega al Cerro Goye y desde allí disfruta sus vistas, aconseja cómo llegar, pero también habla sobre los cuidados que hay que tener al salir ahora que la nieve está por llegar a la Patagonia.

Para comenzar a hablar, el creador de contenidos explica que con la llegada del otoño, las bajas temperatura, las nevadas, heladas y pocas horas de luz del día, las condiciones de las sendas cambian de forma extrema, por lo tanto, para realizar actividades de montaña es obligatorio seguir las recomendaciones que da el Parque Nahuel Huapi. (Ver abajo).

Migue trekking está listo. Después de aclarar lo importante, sale para hacer cumbre en el Cerro Goye, sin perder tiempo. “Es recomendable salir bien temprano, entre las 7 y las 9 de la mañana. Si no tenés movilidad, debés tomar el colectivo línea 10 que va a Colonia Suiza», comienza explicando.

El cole sale a las 8, llega a las 9, y te deja en una parada que está dónde inicia el sendero, a 50 metros del puente del arroyo Goye. Si le decís al chofer que te avise en Laguna Negra, te va a decir dónde bajar. Si vas en auto, está la feria de Colonia Suiza que tiene estacionamiento, o podés dejarlo en los camping.

Una vez que está todo listo comienza a caminar. Los primeros 2 kilómetros se comparte camino con el Refugio Laguna Negra. Está señalizado y son 30 minutos sin dificultad, que se hacen con tranquilidad.

“Después de esos 30 minutos hay una bifurcación y tomamos a mano izquierda para lo que es el Cerro Goye. Al pasarla, hay un arroyo en el que se puede cargar agua, más adelante no hay, por eso siempre hay que llevar dos litros por lo menos, sobre todo en verano», dice Migue.

Si bien la caminata se realiza todo el año cambia mucho la dificultad con cada estación. De abril a octubre es dificultad alta, en verano es media.

«Ahora hay menos horas de luz, hay que ver si hay nieve, porque si nevó, el sendero no se ve. Por eso, en esta época recomiendo que vayas con un guía habilitado”, dice el aficionado a las caminatas, que muestra los senderos mas lindos en Bariloche Trekking.

Lo que sigue es un ascenso pronunciado por un bosque hermoso, de árboles muy altos. Son dos horas, hasta llegar a la otra conexión, en la que aparece una bifurcación. Hacia la mano derecha el cartel dirá cero Bella Vista y a la izquierda Cerro Goye, que conduce a la cumbre.

“Desde ahí es todo subida. No es un sendero para principiantes, pero se disfruta mucho. Después se sale del bosque y se ve el filo que lleva hasta la cumbre. Es una hora más y en esta parte, es pedregoso, por eso, el calzado debe ser bueno, botas que cubren el tobillo, son lo mejor”, destaca.

Un ascenso de cinco kilómetros, un tiempo de marcha de 3 a 4 horas y paradas de descanso y luego de transitar ese último tramo, tendrás una vista de 360 y vivirás un momento mágico.

«Vas encerrado en un bosque, salís, llegas a la cumbre y decís ‘wow, todo lo que caminé y subí, valió la pena’. Lo más cercano que ves es el Cerro Bella Vista. Ves la parte de Colonia Suiza, el Lago Moreno, a lo lejitos el Cerro Otto, en Lago Nahuel Huapi, el cerro López con sus filos. Tiene una vista tremenda y quedás impactado”.

Es un lugar que no recorren mucho los turistas, sino más bien los locales. Para disfrutarla, Migue recomienda que lleven un aislante en la mochila, para poder sentarse a contemplar.

En este tiempo, los paisajes pueden estar nevados y son muy lindos. «Se puede tener la fortuna de ver algún cóndor dando vueltas y cuando estén frente a esa belleza natural pueden gritar ‘cartón lleno’”, dice Migue Trekking.

Para la vuelta, asegura que siempre es bueno hacer el mismo sendero. Si tardaste unas cuatro horas en subir, bajarás en dos horas y media o tres. El colectivo para volver pasa a las 14:30, a las 18, a las 20 y el último a las 22:30.

Trekking en otoño invierno

Para este fin de semana está anunciada una gran nevada. Migue dice que muchos al ver las fotos, llegan y quieren recorrer los senderos. Pero siempre, antes de ir a un lugar en esta época hay que investigar, pedir información.

“Algunos dicen, lo hice en enero y se mandan y no es igual. No hay que confiarse. La temperatura es otra. No hay que salir solo, ni tarde, hay que dar aviso. Hay que ir, disfrutar y volver sano y salvo a casa. Si te arriesgás ponés, primero, en peligro tu vida, y después, la de la gente que te debe salir a buscar”.

Tres años de aventuras

Este mes, la cuenta que Migue creó, Bariloche Trekking está de fiesta. Cumple tres años regalando desafíos, cumbres y paisajes hermosos, que inspiran, que llevan de paseo.

La Legislatura de Río Negro, declaró «de interés turístico y deportivo el grupo Bariloche Trekking, el cual fomenta el senderismo y trekking en un contexto de cuidado de la naturaleza y medio ambiente».

El proyecto surgió en marzo del año 2020, cuando inició la pandemia. En ese momento Miguel comenzó a compartir fotos de senderos que conocía y la información sobre cómo llegar a los mismos.

“De manera casual comencé a compartir lugares. La gente me agradecía la información y me di cuenta que tenía que mejorar y hacerlo crecer. Así crecieron todas mis redes», dice y agrega que ahora piensa en como llegar a más gente y el año que viene va a estudiar en Mendoza para ser guía habilitado.

Migue Trekking En Instagram: @barilochetrekking. YouTube:

@BarilocheTrekking. Grupo de Facebook: Bariloche Trekking

Recomendaciones del Parque Nacional Nahuel Huapi

– Equipo Invernal básico para poder caminar en la montaña con presencia de nieve y hielo: botas de trekking , polainas , cubre pantalón, ropa de abrigo , campera impermeable , guantes , gorro , ropa de recambio, bastones, raquetas, crampones, radio VHF ó teléfono satelital, GPS , mapa topográfico, linterna, anteojos de sol, protector solar, agua y comida.

Planificar siempre la salida y hacer el Registro de Trekking único dentro de las 48 hs. previas a la salida, chequeando el pronóstico por posibles alertas meteorológicas. El registro se puede realizar en: www.nahuelhuapi.gov.ar, www.barilochetrekking.com, Instagram @parquenacionalnahuelhuapi.

Informarse siempre en los centros de informes, páginas o redes oficiales sobre el estado de sendas, caminos y áreas de uso público.

Conocer el pronóstico del tiempo, las alertas y el peligro de avalanchas antes de planificar salir a la montaña.

Toda la información en www.nahuelhuapi.gov.ar