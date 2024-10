Guido viajaba en motorhome con sus tres perros pero puso fin a la travesía: «Ha sido una historia hermosísima»

Guido Rodríguez, el joven que viajaba en motorhome con sus tres perros Timón, Pumba y Barú y que pasó también por la Patagonia, anunció a través de sus redes sociales que puso fin a su travesía luego de siete meses en los que mostró pueblos y lugares «no tan turísticos» de Argentina. En diálogo con Diario RÍO NEGRO confirmó la decisión.

Junto a él, sus cientos de miles de seguidores conocieron lugares remotos, paisajes únicos, rutas poco transitadas, pequeñas historias y grandes personajes que hacen maravilloso nuestro país. El viaje de Guido y sus tres perros había comenzado el 15 de marzo y por entonces no tenía fecha de finalización.

«Y hoy es el último día de viaje después de 7 meses de recorrer Argentina en motorhome con mis perros. Hasta acá llegó esta etapa de Proyecto Argentina. Ha sido una historia hermosísima«, escribió Guido este domingo pasado en un posteo en la red social X para despedirse de su comunidad de segidores.

Guido viajó durante 7 meses por el país como parte del Proyecto Argentina. Foto IG: gui10road

Guido dedicó unas palabras especiales para agradecer el acompañamiento de la gente que a través de las redes sociales siguió cada instancia del proyecto y también a quienes lo cruzaron en algún momento del viaje e interactuaron con él.

«Fueron 7 hermosos meses donde viví momentos realmente mágicos y únicos. Conocí pueblos en profundidad, esos pueblos que la gente no suele visitar… Y me llevo el cariño de cada persona que me crucé en el camino», expresó.

En Roca, hizo un alto en el camino. Foto IG: gui10road.

La noticia tomó por sorpresa a los seguidores de este viaje fascinate. Guido habló con Diario RÍO NEGRO en una parada de su viaje de regreso a Buenos Aires sobre los motivos de su decisión. «Estaba difícil la dinámica del motorhome y los perros con los calores que estaban haciendo en el norte» del país, dijo.

«Así que también por una cuestión de reorganizarme y visitar familia, amigos decidí volver unas semanas para terminar de editar lo que me queda y ponerme al día. Y también planear una nueva hoja de ruta para el 2025», agregó.

¿Cómo empezó la historia de Guido con Timón, Pumba y Barú?

“A los tres los adopté estando en Buenos Aires, de tres refugios distintos. Fuimos haciendo adaptaciones de viajes: primero viajé con uno, después con otro, después con dos, después con dos distintos, hasta viajar con los tres en varias oportunidades”, relató al inicio de la travesía cuando pasó por nuestra región y habló para Diario RÍO NEGRO en junio de este año.

Timón, Pumba y Barú los tres compañeros más fieles de la travesía. Foto IG: gui10road

“Timón, con 8 años, es el más grande. Es miedoso (ya no tanto), lo adopté con un año. Es mi gran amigo y un gran amante de la comida. Pumba tiene seis años y una energía infinita. Juega, corre, ladra, se tira al agua. Hace todas. Barú tiene 3 años, es el eterno cachorrón. Amigo de los humanos y siempre está feliz buscando jugar con algo o alguien”, dijo al momento de describir las personalidades de cada uno.

Ahora «Es tiempo de hacer una pausa, de análisis y balances, de nuevas ideas y de planear el 2025 con un nuevo Proyecto Argentina. Gracias siempre alta comunidad», finalizó.

Guido puso fin a su travesía con Timón, Pumba y Barú. Sin embargo no es un punto final sino más bien una «pausa», un «cortar y barajar de nuevo». Este viajero influencer aseguró que cerró esta etapa del viaje y que puso en marcha el regeso al punto de partida en Buenos Aires pero que esta historia «continuará».

Las «postales» de su paso por Río Negro y Neuquén

Los Menucos, Maquinchao y Valle Medio: “Pasé por distintas regiones dentro de la misma provincia y es muy variado. Hay pueblos con una fuente de trabajo principal, como la piedra laja en Los Menucos o la lana en Maquinchao. Hay otras zonas donde hay meses de mayor laburo, dependiendo de la estación de cosecha, como en el Alto Valle o Valle Medio. Y hay regiones turísticas por excelencia”.

Sabores de Río Negro: manzanas, tomates y alfajores. Foto IG: gui10road

Alto Valle, Lamarque y Chimpay: «Las manzanas Pink Lady y las peras Abate Fetel del Alto Valle. Me gustó mucho el vino ´SAPO’ Pinot noir de un pequeño emprendimiento vitivinícola llamado Bodega Costa. Y me encantaron unos alfajores, la marca es ‘Piwké’ en Chimpay, creo que es uno de los mejores que probé». En Lamarque probó tomates.

El Camino de la Costa en Río Negro. Foto IG: gui10road

Camino de la Costa: “Recorriendo los 210 km de la RP 1, no hay zonas que impidan el paso de un vehículo, cualquiera sea. Mi recorrido fue 100% seguro, yendo muy muy despacio, mucho serrucho pero no con posibilidades de quedarme por la arena”.

El Chocón y Piedra del Águila: Entre sus historias por Neuquén destacó su paso por Villa El Chocón donde describió a «Los Gigantes» como «una de las maravillas más hermosas de Argentina», y Piedra del Águila ideal para tomar mates en el río o ver el atardecer.