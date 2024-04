Viaja en motorhome con sus tres perros y se maravilló con esta ruta de la Patagonia que bordea el mar hasta Punta Perdices

Guido, Timón, Pumba y Barú disfrutando de Punta Perdices, «el caribe de la Patagonia» en Puerto San Antonio Este, en el final del recorrido que comenzaron en Viedma. Fotos: @gui10road

Guido Rodríguez brilló en las canchas pero el tiempo lo convirtió en un influencer viajero que viaja por el país en motorhome junto a Timón, Pumba y Barú. Se presenta así: «Recorro Argentina, amo a mis perros, no como animales». La rompió como enganche en Tigre, All Boys y la Selección Nacional de fútbol playa y ahora la rompe en las rutas. Sólo visitan pueblos de menos de mil habitantes y lo siguen estrellas como Manu Ginóbili y Juampi Sorín. Y cuando cuenta la historia siempre habla en plural: es una aventura de a cuatro. Ahora acaban de recorrer el impresionante Camino de la Costa en Río Negro, como se conoce a la ruta provincial 1 que une Viedma con Puerto San Antonio Este, donde llegó hasta la famosa Punta Perdices. Aquí, su relato, sus fotos y sus videos.

El Camino de la Costa también es conocido como la Ruta de los Acantilados. Un impresionante espectáculo de la naturaleza. Aquí, El Espigón

Primera parada: una semana en El Cóndor y la vecina solidaria que los albergó

Atardecer en El Cóndor.

Vista de El Cóndor.

Si bien el km 0 del Camino de la Costa es Viedma, luego de unos 35 km de un lindo recorrido atravesando campos se llega a El Cóndor, desde donde la traza se pega al mar y regala paisajes inolvidables. Eso es la ruta provincial 1: una maravilla que te da ganas de no irte más cuando la conocés.

Toda la playa para correr en El Cóndor en los primeros días tibios del otoño.

Como cuenta Guido, El Cóndor es un pueblo que pertenece al departamento de Adolfo Alsina, en la provincia de Río Negro, ubicado a 35 km de Viedma, capital de la provincia. Tiene una población estimada en 1000 habitantes. Siempre ubica a su cada vez más grande comunidad de seguidores en Instagram, Youtube y X con los datos de los pueblos y destinos que visitan.

Aquí estuvieron cuatro días, a metros de la playa en El Cóndor.

Hogar sobre ruedas para los perritos viajeros en El Cóndor.

Sus tres compañeros de aventuras: cena bajo la luz de la luna en El Cóndor. Fotos: @gui10road

«En Viedma es el KM 0 pero en la práctica en El Cóndor arranca el Camino de la Costa. Se va bordeando el mar hacia las playas de San Antonio Este», describe Guido.

El espectacular Camino de la Costa desde el drone de Guido.

«Hay hospedajes, proveedurías, increíbles churros rellenos, amaneceres frente al mar, viento y kilómetros de playa», agrega. Y cuenta que estuvieron cuatro días durmiendo en el motorhome frente a la playa y que después una vecina solidaria que vive en Viedma les ofreció su casa en El Cóndor.

«Muchas gracias a Laura, que de forma absolutamente desinteresada, me escribió para prestarme su casa en El Cóndor que no se alquila a turistas para mayor comodidad (y uso del lavarropas). Nos quedamos dos noches y fue hermoso. Generosidad plena«, dice Guido.

El Memorial de Malvinas en El Cóndor.

La recorrida también incluyó ver el Memorial de Malvinas, el faro en servicio más antiguo del país y la desembocadura del río Negro en el mar. «Fue lindo ir a conocer todo eso», le dice a Diario Río Negro.

«Es fácil llegar a El Cóndor, lo difícil es salir«, se ríe Guido. Y agrega: «Ver en la playa el amanecer, el atardecer frente al mar, la luna, fue increíble. Disfrutamos mucho la playa. Eso sí, algunos días mucho viento. Pero a los churros rellenos no hay con qué darle».

«Bienvenidos a Bahía Creek, un paraíso en la costa rionegrina»

Bahía Creek. Médanos, casas y mar. Un tesoro de la Patagonia.

Timón, Pumba y Barú corren libres en la bajada de Bahía Creek, en el alucinante Camino de la Costa que une Viedma con Puerto San Antonio Este. Fotos: @gui10road

Y si fue difícil ir de El Cóndor, la misma sensación lo acompañó a medida que siguieron camino rumbo a Puerto San Antonio Este. Por ejemplo, en la mágica escala en Bahía Creek.

El cielo brilla en la noche de Bahía Creek sin contaminación lumínica. Fotos: @gui10road

Como estila, Guido informa de casa paso a sus seguidores. Esta vez, les contó que Bahía Creek es una pequeña localidad que pertenece al departamento de Adolfo Alsina, en la provincia de Río Negro con una población estable durante el año de 9 habitantes.

Postal de Bahía Creek.

«El pueblo está ubicado en una zona de médanos. Recomiendo mucho mate o birrita desde ahí arriba. El paisaje es descomunal. De las pocas playas del país donde se disfruta el atardecer en el mar», dice.

Todo el encanto de Bahía Creek.

Para llegar desde Viedma a Bahía Creek hay dos opciones. Así las describe Guido:

* Yendo por la RP 51. Son 100 km de ripio

* Yendo por la RP 1 (o «Camino de la Costa») que son 65 km por ruta asfaltada hasta La Lobería + 70 km por ripio en mal estado (pero yendo despacio se llega). Total: 135 km

Desde San Antonio Oeste son 140 km.

* Opción uno: 85 km por Ruta Nacional 3 + 55 km de ripio en mal estado.

* Opción dos: 60 km por ruta asfaltada hasta Saco Viejo + 80 km de ripio en mal estado por la RP 1.

El Camino de la Costa: «Hay mucho serrucho, yendo muy despacio se llega»



Panorámica del Camino de la Costa desde el drone de Guido.

¿Cómo le resultó la experiencia de manejar en el Camino de la Costa? La respuesta: «En mi experiencia de los últimos 5 días recorriendo los 210 km de la RP 1, no hay zonas que impidan el paso de un vehículo, cualquiera sea. Mi recorrido fue 100% seguro, yendo muy muy despacio, mucho serrucho pero no con posibilidades de quedarme por la arena», informa Guido.

Lo maravillaron los acantilados de la ruta 1.

Está impresionado por la Ruta Provincial 1, su extensión, sus pueblos y playas, la magia de los acantilados de 30 metros a tus espaldas.

Los colores del paraíso con el drone de Guido.

Un matecito en Bahía Creek.

«Realmente un paraíso. Hermoso reflejo se da entre el mar y los acantilados al atardecer. ¿La temperatura del agua? No es más fría que en la costa atlántica de Buenos Aires. Y por momentos es notoriamente menos fría. Y no, no tiene la temperatura del Caribe pero sí es de las zonas para tirarse al mar menos frías del país. Hay que chequear los horarios de marea», recomienda.

Punta Perdices.

Punta Perdices. Final del recorrido.

«Con Timón, Pumba y Barú vamos a pueblos de menos de 1000 no tan turísticos, a lugares naturales no tan conocidos. Después lo subo a las redes, eso si lo hago solo», dice Guido y se ríe. «Ahora vamos a recorrer Río Negro de este a oeste y después a subir por La Pampa y San Luis, para estar en el invierno en Chaco y Formosa», agrega mientras se escucha el viento como banda de sonido de la Patagonia.

Postales del viaje de Guido, Timón, Pumba y Barú por el Camino de la Costa.

Después, se despide: «Argentina es naturalmente perfecta y prácticamente infinita, vamos por más»

Podés seguir a Guido en Instagram, Youtube y X: gui10road