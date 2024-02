Dejó el fútbol y ahora la rompe en las rutas: viaja en motorhome con sus perros y eligió las 10 playas más lindas

Brilló en las canchas pero el tiempo lo convirtió en un influencer viajero que recorre el país en motorhome junto a sus tres perros. Guido Rodríguez armó un ránking con las 10 playas más lindas. En su top ten, hay siete de la Patagonia que te invtamos a conocer de la mano de sus aventuras. Se presenta así: «Recorro Argentina, amo a mis perros, no como animales». Brillo en las canchas y la rompió como enganche. Ahora la rompe en las rutas. Solo visita pueblos de menos de mil habitantes y lo siguen estrellas como Manu Ginóbili y Juampi Sorín. De tantos kilómetros en el camino, armo su top ten playero. Fiel a su estilo y a su esencia. Mirá…

Piedras Coloradas – Río Negro

Piedras Coloradas se encuentra a 5 kilómetros de Las Grutas y se destaca por su entorno tranquilo entre médanos y la belleza del Mar Argentino. Es lugar que cuenta con playas amplias y poco profundas en las que además se puede hacer sanboard (surf en la arena). En la zona hay rocas coloradas de hace 500 millones de años que se formaron en el período precámbrico y ofrecen una gran vista.

Reta – Buenos Aires

Está ubicada cerca de Necochea y se trata de un destino ideal para pasar del verano debido a que tiene amplias playas de arena y es muy tranquila. Es un balneario que cuenta con óptimas condiciones para la práctica de surf y servicios como restoranes y cafés.

Arenas Verdes – Buenos Aires

En Arenas Verdes el entorno es rústico y natural: tiene extensas playas de arena fina que están rodeadas de médanos y pinos, lo que genera un paisaje fantástico que tienen pocos balnearios en la Argentina. Un dato a tener en cuenta es que hay bañeros en la zona, por lo que los turistas pueden nadar en el mar de de una forma segura.

Playa las Conchillas – Río Negro

Se conoce a este Las Conchillas como un “paraíso inmerso en la Costa Atlántica” y está ubicado en San Antonio Este, provincia de Río Negro, en el Golfo San Matías. Se destaca por tener playas amplias, aguas cálidas y un mar turquesa imponente. Según quienes lo frecuentan a nivel gastronomía ofrece los mejores mariscos de la Costa Atlántica.

Puerto Pirámides – Chubut

Esta playa rústica y agreste ofrece una visita imponente de los pintorescos acantilados que la rodean y de los que, en muchos casos, se puede saltar directamente al mar para disfrutar de un chapuzón. Puerto Pirámides además es un destino reconocido en el que los turistas se embarcan para realizar avistaje de ballenas.

Playas Doradas – Río Negro

Es considerado un paraíso escondido de la Patagonia Argentina y está ubicado 30 kilómetros al este de Sierra Grande, en la provincia de Río Negro. Este balneario recibe las aguas cálidas del Golfo de San Matías y cuenta con 3 kilómetros de playas extensas de pendientes suaves. Se pueden realizar actividades como kite surf, sandboard y buceo

Playa Cerro Avanzado – Chubut

Playa Cerro Avanzando, a la que se conoce como un “paraíso turquesa de Chubut”. Está ubicada a 16 kilómetros de Puerto Madryn, se destaca por sus aguas cristalinas y tiene un cerro de 102 metros de altura sobre el nivel del mar con vistas panorámicas sobre la Península Valdés y el Golfo Nuevo. En este lugar el actor argentino Héctor Alterio protagonizó una famosa escena en la película Caballos Salvajes.

El Doradillo – Chubut

Está ubicado al norte de Puerto Madryn y los especialistas lo consideran como “el mejor lugar del mundo para ver ballenas desde la costa”. Se trata de un área natural protegida que tiene muchas playas para recorrer y que cada una de ellas presenta una belleza peculiar.

Punta Perdices – Río Negro

Este balneario de Río Negro que está a dos horas de Viedma forma parte de la Península de Vilariño en el puerto de San Antonio Este y se caracteriza por contar con playas de arena blanca y aguas cristalinas, lo que le valió el apodo de caribe de la Patagonia. Punta Perdices es una playa ideal para visitar durante la temporada de verano, en la que sus aguas registran temperaturas de entre 17 y 28 grados.

Marisol – Buenos Aires

Es uno de los paraísos de los pescadores de la Costa Atlántica, debido a que este balneario es uno de los pocos en los que se puede seguir pescando de costa en la Argentina obteniendo buenas capturas. Es muy agreste, se llega por un camino de tierra y cuenta solamente con 200 habitantes estables durante el año. Era la playa favorita de Diego Maradona.

La elección de viajar en motorhome con sus perros

«Utilizo la camioneta como medio para poder generar el contenido que quiero. El motorhome me da la libertad de frenar en lugares donde no hay hospedajes ni alojamientos, y a la vez, viajar con mis perros -dijo Guido dijo en una entrevista con Infobae-. Eso es todo lo que necesito para enfocarme en pueblos y en aquellos lugares no tan turísticos. Y mis perros son mi familia, son parte de mi vida y e mis viajes. En los pueblos pequeños es donde más disfruto. No me gustan los lugares masivos ni los ruidos motorizados que acostumbramos a escuchar en ciudades. Me gusta la tranquilidad, respirar aire puro, estar en contacto con la naturaleza y todo eso lo cumplen los pequeños pueblos donde, además, mis perros tienen espacio para correr y donde me siento seguro para dormir cada noche en la camioneta».

Tiene 74 mil seguidores en Instagram. Podés ver las fotos y videos de Guido en @gui10road

Con Noticias Argentinas