Hot Sale: sin Previaje y sin cuotas en viajes al exterior, cómo aprovechar el evento

Los días lunes, martes y miércoles de la semana próxima se realizará la octava edición del Hot Sale, uno de los eventos de e-commerce más esperados por los turistas. Las vacaciones de invierno están cerca y muchos argentinos apuntan el clic al sector Viajes. Del otro lado de la pantalla, más de 30 empresas turísticas que participarán ya tienen listas sus promociones y descuentos especiales.

Los argentinos podrán encontrar ofertas en turismo nacional e internacional. Hay muchas promociones que apuntan a las vacaciones, sobre todo en los destinos de nieve y esquí como Bariloche, Ushuaia y San Martín de los Andes. En el plano internacional, los destinos más populares son Miami, Madrid, Cancún, Barcelona, Río de Janeiro y Punta Cana.

Se podrá acceder con rebajas a paquetes de viajes, pasajes de avión, hospedaje en distintos tipos de alojamiento, seguros de viaje, alquiler de transporte, actividades y excursiones, y más. Entre las marcas vinculadas con el turismo que formarán parte del Hot Sale 2022 están Almundo, Assist Card, Aerolíneas Argentinas, Club Med, Despegar, Hertz y Turismocity, entre otras.

Las dos contras que este año tendrá que superar el Hot Sale, es que el evento no coincidirá con el Previaje 3. Los servicios turísticos que se compren en el Hot Sale no se podrán combinar con el Previaje, ya que no solo el viaje en sí debe tener lugar durante la temporada media y baja, sino que la factura también debe estar emitida en determinado periodo.

Para viajes internacionales, sigue vigente la restricción para los pasajes y servicios en el extranjero. A fines de noviembre pasado, el Banco Central (BCRA) prohibió a las tarjetas de crédito vender pasajes, hoteles o cualquier otro servicio turístico en el extranjero en cuotas, con el objetivo de mitigar la salida de divisas del país. Si bien , la medida continúa vigente, muchas agencias de viajes salieron a buscar alternativas para sortear el problema.

Bariloche espera una temporada récord este invierno y el Hot Sale les permitirá a muchos turistas llegar a la nieve.

Según afirmaron las agencias de viaje al medio Infobae, la realidad es que la medida del BCRA no fue tan efectiva, ya que aparecieron modos alternativos de financiación por los cuales optaron los usuarios. Algunas se asociaron con bancos que otorgan financiación y otras con empresas Fintech para ofrecer métodos de financiación para los viajeros.

Hay que aprovechar ahora, la próxima chance será entre fines de octubre y principios de noviembre, que se realiza el CyberMonday, otra iniciativa de la Cace. Y durante fines de noviembre será el turno del Black Friday, un evento de ventas mundial que gana cada vez más adeptos en el país.