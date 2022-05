Hot Sale: cómo comprar tu viaje con el mejor descuento y sin ser estafado

El 30, 31 de mayo y 1 de junio se llevará a cabo una nueva edición del Hot Sale. Este 2022 el turismo nacional e internacional está reactivado, así que si querés viajar, te compartimos algunos consejos para reservar tu viaje con los mejores descuentos y paquetes que te ofrecerá la feria de los descuentos online. Además te anticipamos todo lo que debés tener en cuenta para no caer en engaños.

El evento contará en esta novena edición con 1.091 marcas participantes y miles de productos disponibles de distintos rubros y viajes siempre es protagonista. Para hacer una buena compra hay que anticiparse a esta fecha y tomar los recaudos necesarios para evitar estafas.

Es muy común que este tipo de acontecimientos confunda a los usuarios, que terminan cayendo en la trampa de algunas publicidades engañosas. No debes iniciar ninguna compra sin antes elegir, verificar y pensar dónde serán tus próximas vacaciones. Recordá elegir el periodo que viajarás, es así como podrás enfocarte en las ofertas de servicios turísticos que tenga el destino.

Hot Sale 2022. Elegí tu destino y comprá en Hot Sale con descuento.

Para estar alerta a oportunidades y grandes descuentos que estén relacionados realmente con el evento, desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) aconsejaron registrarse en el sitio oficial de Hot Sale 2022 y suscribirse a las notificaciones para recibir las novedades.

Investigar previamente, buscar referencias, comparar precios y la relación precio/calidad/cantidad. Por seguridad, debes acceder a las marcas que participan del evento únicamente a través del sitio de Hot Sale.

En caso de encontrar el viaje que te cierra, comprarlo en el momento. Si decidís volver más tarde, muy probablemente ya se haya vendido. Las ofertas, en muchos, casos tienen stock limitado.

Corroborar con qué medios de pago se tiene facilidades en cuanto a la financiación de la compra (por ejemplo, posibilidades de pagar en cuotas con y sin interés).

Revisar las condiciones

Antes de aceptar cualquier paquete o promoción es importante leer las políticas de cada proveedor de viaje, ya que cada empresa establece sus propias condiciones.

También es importante reservar el alojamiento como vuelo y actividades, donde es clave asegurar que tengan políticas flexibles. Esto te permitirá cambiar fechas, vuelos, hospedaje, en caso de que ocurra un inconveniente, y que sea sin costo extra.

Elegí tu destino y comprá en Hot Sale con descuento.

La CACE compartió algunos consejos para tener en cuenta y estar alerta al comprar.

Al cerrar la compra el día del Hot Sale

– Hacer un correcto seguimiento del pedido. Corroborar que los datos de contacto ingresados sean los correctos, muchas veces el email es clave para un seguimiento correcto, chequear que sea la de una cuenta activa. Anotar el número de pedido y el código de seguimiento de envío al momento de cerrar la compra que servirá para rastrear el paquete.

– En caso de compras de productos tangibles, como la valija, analizar las opciones de envío disponibles y los tiempos de entrega antes de finalizar la compra. Estas opciones pueden variar dependiendo del producto que se compre y de la zona geográfica en la que se encuentre el usuario.

Elegí tu destino y comprá en Hot Sale con descuento.

Qué mirar en la pantalla de la marca que vas a comprar

En la parte superior derecha de la pantalla, al lado del símbolo de Internet, tenés que encontrar un candado amarillo. Esto significa que el sitio web que estás visitando es seguro. Si no aparece, entonces no tiene una conexión segura con tu navegador. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, no en la home.

Si la URL de la página empieza con https://, estás en una página segura; si la URL empieza con http://, la página no es segura.

Si la barra de direcciones del navegador es de color verde, podés estar seguro de que la página web es de la entidad que dice ser. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, no en la home.

Datos del vendedor

Hay que mirar la información de contacto, ya que si es extraña o proviene de un país que no tiene nada que ver con la marca del producto, entonces no es confiable. Menciones legales: el editor de un sitio web, el autor de un blog o el comerciante de una tienda online debe anunciar las menciones legales en su página web. De lo contrario, se lo considera un sitio ilegal.

Prácticas a tener en cuenta para comprar seguro en Hot Sale

Verificar que la URL es correcta

Siempre una excelente práctica es la de escribir directamente la url en el navegador, en lugar de llegar a ella a través de enlaces disponibles desde páginas de terceros o correos electrónicos.

A la hora de comprar, proporcionar sólo la información imprescindible para la operación. Si alguna tienda online solicita obligatoriamente información que no se considere como esencial, entonces es mejor realizar tu compra en otro sitio.

Redirecciones: no es raro que un sitio web no confiable redirija al usuario hacia sitios chinos y norcoreanos. Este tipo de sitios no tienen ningún valor, es decir no participan del Hot Sale.

– Seguir las siguientes cuentas para estar al tanto de las últimas novedades y ofertas del evento:

Sitio oficial CACE: www.cace.org.ar Facebook: https://www.facebook.com/hotsalearg Twitter: https://twitter.com/hotsalearg Instagram: https://www.instagram.com/hotsalearg YouTube: www.youtube.com/user/CACEARG