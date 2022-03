La historia del hombre que ama fotografiar Puerto Madryn y sus ballenas

Aun recuerda cada detalle de la primera vez que vio la costa de Puerto Madryn, la inmensidad del mar después de tanta meseta, las piruetas de las ballenas tan cerca de la orilla, esa Luna llena que lo encandiló y los amaneceres y atardeceres que descubría con el correr de los días y lo atraparían para siempre en la Patagonia. “Quedé impactado, después de una curva apareció el golfo, la ciudad. Me quedó en la memoria”, recuerda.

La Luna y las ballenas, lo que más le gusta enfocar. Foto: Luis Pereyra.

Era 1985, tenía 22 años y buscaba su lugar en el mundo. Lo encontró en esta maravilla de Chubut que acaba de vivir su mejor verano en los últimos 15. Ahí estuvo Luis Pereyra (59) con su cámara, para compartir a sus 55.000 seguidores en las redes lo linda qué es la tierra que eligió para vivir.

Atardecer en Puerto Madryn. Foto: Luis Pereyra.

Nació en Viale, un pequeño pueblo de Entre Ríos a 50 km de Paraná. Eran ocho hermanos, padres separados, la comida no sobraba. Después de terminar la colimba, como se le decía al servicio militar obligatorio, en 1982 lo reincorporaron al Ejército por la Guerra de las Malvinas.

Barco, muelle, bandera y atardecer. Foto: Luis Pereyra.

No le tocó ir a combatir y cuando le dieron la baja volvió a su pago chico, de 8.000 habitantes, pero pronto pensó que debía irse para ganarse la vida. Vendió huevos en Rosario, hizo changas, fue peón y un día se fue a vivir con su hermana recién casada a Buenos Aires. Pero la casa era chiquita, no conseguía trabajo, se sintió una molestia y decidió irse otra vez.

El muelle de Madryn. Foto: Luis Pereyra.

Una mañana le comentó a una vecina que quería probar suerte en el sur. Ella le dijo que conocía a alguien en Puerto Madryn y le escribió una carta. Así, hace 36 años, llegó con su bolsito y sus ganas de construirse un futuro.

El amigo más fiel en un viaje al golfo San Matías. Foto: Luis Pereyra.

Pronto consiguió trabajo en el canal de Cable, único empleado a cargo de treparse a los postes para instalar el servicio y también de poner en la casetera los videos de la programación. Conoció a su mujer Claudia (de Maquinchao) y llegaron los cuatro hijos: la mayor, el varón, las mellizas.

El video del mural de Maradona superó los dos millones de reproducciones. Foto: Luis Pereyra

Y empezó a salir con la cámara, a darle aire a su pasión. Primero con las de rollo que había que revelar. “Pero era caro”, recuerda. Después con una pequeña Sony digital hasta que le regalaron una de esas Nikon con las que soñaba.

Maravillas de Puerto Madryn. Foto: Luis Pereyra.

Compartía sus fotos en una página pero un día le dijeron que una que captó de una mujer con su hijo a cococho en una marcha a favor del aborto era política. “No es política, es una imagen”, respondió. No hubo caso.

«Tener la mamá es como el paraguas para la lluvia, el pan para el hambre, el agua para la sed», escribió. Foto: Luis Pereyra.

Entonces una de las mellizas le dijo que no tenía sentido andar pidiendo permiso para publicar. Y le armó su perfil en Facebook, Fotero Patagónico, donde empezó a subir sus fotos y ya tiene más de 55.000 seguidores. También publica videos, como uno enternecedor de dos lechuzas que se acerca a los dos millones de reproducciones y otro del Mural de Maradona que ya los superó.

Viento patagónico. Foto: Luis Pereyra.

Vive a cuatro cuadras del mar y siempre lleva la cámara en el morral. Lo suele acompañar el labrador Aslan a caminar, a nadar, a sacar fotos. «Esa raza parecen humanos. Yo siempre digo que si alguien está enfermo debería tener uno por lo inteligentes y cariñosos que son. Son perros para sanar», dice Luis.

Spiderman black playero y postal urbana. Fotos: Luis Pereyra,

Flores de cactus. Foto: Luis Pereyra.

“Me gusta mucho fotografiar las ballenas y la Luna”, cuenta. “Pero también puede ser una flor o una abeja”, agrega. “Sacar fotos lindas en Puerto Madryn es fácil. Vea lo que es este lugar”, explica.

Encontró su lugar en el mundo y de ahí es difícil moverlo. “La cordillera es linda y la disfruto, pero después de una semana las montañas siguen en el mismo lugar y no se mueven y me quiero volver. A mi me gustan el mar. Una vez que usted lo conoce cuesta dejarlo”, dice.

“Acá uno tiene la suerte de que hacer 15 km hasta la playa Las Canteras y tiene a las ballenas ahí nomás, a metros de la orilla. Mi mujer hacer yoga y cuando van con la música a la playa parece que los sonidos las llamaran y se acercan, es increíble eso. Y yo aprovecho para las fotos, claro”, cuenta Luis.

“Embarcado también está bueno por la perspectiva que da al altura, es un paseo que hay que hacer. Pero también tiene la opción de llevarse las reposeras, el mate y pasar un día al lado de las ballenas en la playa. Es espectacular”.

El video de las lechuzas llegó a más de 1.800.000 reproducciones en Youtube.

En el verano, suele aprovechar para visitar a su tía Trini en Roca y disfrutar de la Fiesta de La Manzana. Pero después es Trini la que los visita. «Tiene 85 años y camina, va a la playa, se mete al mar. Eso es lo que tiene Madryn: te da ganas de vivirla» dice Luis. Se acerca el atardecer: ya es hora de salir a caminar con Aslan y maravillarse con el lugar donde pasan los días.