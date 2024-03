Lago Pellegrini: un paraíso cercano, libre y gratuito

Lago Pellegrini es uno de los pocos balnearios de la región. Fotos y videos: @pablochipracing.

Como el sol que cada atardecer se mete detrás del lago y lo tiñe de rojo para desaparecer, con la llegada de marzo, el verano también se comienza a esconder de a poco. El Lago Pellegrini, ese espejo de agua artificial que se formó en 1915 con la intención de regular el flujo del río Neuquén, por estos días renueva su belleza y tiene las puertas abiertas, cerca de las grandes ciudades para que todos lo puedan disfrutar.

A solo media hora de Cinco Saltos, y casi el doble desde Cipolletti o Neuquén, tiene aguas cálidas y seguras en las que se pueden practicar deportes náuticos, trekking, ciclismo y pasarla bien en familia.

“Es uno de los pocos balnearios de la región que además de tener un ingreso gratuito, también son gratuitos los servicios de baños públicos y las duchas, al igual que el acampe que es libre y que cuentan con servicio de parrillas y agua potable”, manifestó Tamara Fernández, secretaria de Turismos de Cinco Saltos.



Muchos lo asocian con el famoso piojo de pato, y Tamara vuelve a explicar que nada tienen que ver las simpáticas aves, con la picazón, y además que este año, no hubo problemas.

“Esta temporada no hubo reporte de “pique”. Es una zoonosis de origen hídrico producida por una larva parásita, que emergen de los caracoles y penetran accidentalmente por la piel del hombre causando una reacción alérgica cutánea, temporal y no transmisible”, destaca y explica que algunos sostienen que las carpas las eliminaron esta temporada, otros la adjudican a la crecida del lago, que hizo que las algas en las que se encuentran quedaran lejos de la costa. Sea como sea, lo importante es que no hay casos.

Pablo Ávila esta temporada llegó desde Neuquén y no para de sorprenderse con las bondades de ese espejo de agua al que quiere apostar para los meses que vienen. Desde el patio de la casa, atiende el teléfono y ve como los chicos disfrutan de un día de verano en el lago.

Sobre la costanera hay paradores, que abren durante la temporada. Cada fin de semana los turistas llegan sobre todo de Cipolletti, Allen, Cinco Saltos, pero la mayoría de los días y noches, en ese lugar, transcurren en tranquilidad.



Los fines de semana aparece el ruido, las costas se llenan de colores y movimiento. Algunos juegan al tejo, al beach vóley, la mayoría se sienta cerca del agua y comparte mates y zambullidas.

Pablo dice que en un momento que la economía se mueve al ritmo del turismo, es bueno elegir estar ahí. “Nos desarrollamos en otros destinos. Hace mucho tiempo que trabajo en turismo en Neuqué, pero la vida me trajo a este lugar. Organizamos carreras de trail, ofrecemos paseos en vuelos y vemos en el lago el potencial que tiene, similar al de los grandes centros turísticos. Hay mucho para hacer”, dice.

Están en el parador Lago Full, con un amigo y quieren invertir para aportar más servicios. No llegaron a desarrollar todo, están gestionando los permisos y las habilitaciones para llevar hidropedales, paseos en lancha, toboganes de agua, pero cree que a mediados de marzo tal vez puedan arrancar con algunas cosas.

Pablo destaca: “estamos cerca de las grandes ciudades, en el paso a Vaca Muerta. Yo estuve en el desarrollo de Mari Menuco y todo es privado y en Barreales las tierras son de los Mapuches y no te dejan entrar. Acá el que quiere venir y disfrutar del agua tiene abierto todo este lugar que es maravilloso”, destaca.

“Cerca y público” parecen ser dos claves perfectas. En algún momento cobraron entrada, pero la nueva gestión del municipio decidió no cobrar este año, porque entre el precio del combustible, de la comida, pasar un día podía resultar caro y así tal vez pueda ir más gente.

“Viene gente de toda clase social, están las familias que se traen los sanguchitos y vienen a pasar el día, y los que llegan con sus lanchas, sus kayak, hay alternativas para todos”, dice Pablo y destaca que se puede hacer kitesurf, windsurf, y que cuando hay viento “la costa explota”.

Otros paseos en Lago

El día se puede aprovechar desde temprano. Durante la mañana se puede recorrer senderos, también se practica la pesca, en su mayoría, son lugareños que buscan truchas y pejerreyes, y algunos que practican de forma deportiva.

Cerca de allí, hay viñedos. Viñas del Lago Pellegrini, es un pequeña bodega de producción artesanal con grandes experiencias que deberías pasar a conocer. Tiene un hostel a pocos metros del lago, ofrecen visitas guiadas, degustaciones. Buscalos en redes sociales: @vinedosdellagopellegrini.

“Otra actividad característica del lago es el Avistaje de aves, en sus aguas y costas conviven mas de 130 especies de aves, muchas que se pueden observar a simple vista”, manifestó la secretaria de Turismos de Cinco Saltos.



El Club de Observadores de Aves “7 colores” organiza salidas para adentrarse entre la flora y fauna que compone el paisaje de Ruca Co. Podés salir a descubrir el cisne de cuello negro, las torcazas, calandrias, chimangos, zorzales y muchos más. También caminar entre las jarillas, alpataco, matacebos y pichanas.

Precios y servicios del Lago Pellegrini

Está ubicado a 15 kilómetros de Cinco Saltos. Se accede por ruta Nacional N° 151 y luego por Ruta Provincial 70 (pavimentada). Servicio de transporte público al lago. Paradas en Avenida Roca y Av. Blumetti.

Tiene servicio de guardavidas de lunes a lunes a lunes de 14 a 20. Hay estacionamiento. Baños públicos hasta las 12 de la noche

Acampe libre. Sector de parrillas. Gastronomía y proveedurías.

Club Naútico del Lago Pellegrini Tel: 2996326025. Club de Observadores de Aves 7 colores: 2994226212

Los alquileres van desde enormes casas con pileta hasta monoambientes hechos con un trailer marítimo.

La trucha y pejerrey son los platos estrella de la península Ruca Co, pero también se puede optar por comidas rápidas.

“Los valores varían pero una familia tipo puede comer por 7.000 pesos por persona, en un plato típico del lago, que es pejerrey fresco con papas, o con ensaladas. Una cerveza de litro puede salir 3000 pesos”, concluyó Pablo.

Pablo Avila comparte sus experiencias en @pablochipracing