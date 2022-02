Norte neuquino: Laguna Navarrete un lugar para ir a para pescar rodeado de paz y belleza

La laguna Navarrete es el único lugar del mundo donde los pescadores no necesitan mentir ni exagerar respecto de sus habilidades deportivas. Tampoco, y con esto no lo estoy subestimando, hace falta tenerlas, los peces parecen estar felices de que los pesquen y, por supuesto, los devuelvan como corresponde.

Foto: Ricardo Kleine Samson.

Convengamos que no es cuestión de llegar y sacar. Los peces no están en fila esperando que Usted llegue, pero si llega, que es lo difícil, se va a cansar de pescar unas truchas que, no le exagero, son así, mire lo que le digo: ¡Así de grandes…!

Puesto de veranada. Foto: Ricardo Kleine Samson.

Los pescadores que encontramos nos decían que, cumpliendo con los requisitos de la pesca deportiva de quedarse con una sola pieza y el resto devolverla, no paraban de pescar y estaban tan maravillados que se dedicaban a apostar lo que tardarían en pescar la próxima pieza. Todos perdieron.

Cascada La Fragua. Foto: Ricardo Kleine Samson.

Pero claro, no es fácil de llegar. Partiendo desde la estación de servicio YPF de Andacollo son, clavados, 115 km.

Hay que llegar a Manzano Amargo, trepar hasta la cascada La Fragua y desviarse hacia el bosque Llao Llao para, desde allí, tomar la única huella a la izquierda hasta el cartel que indica: “Laguna Navarrete 35 km”.

Hay que vadear el río unas cinco veces. Foto: Ricardo Kleine Samson.

Hay que atravesar un gran bosque de pinos, después del cual la ruta se pierde en la estepa hasta comenzar a descender por una huella difícil y muy, muy empinada y en zigzag que es imposible bajar y subir sino es con un vehículo de doble tracción, mucha pericia, prudencia y paciencia.

Los espectaculares paisajes camino a laguna Navarrete, Foto: Ricardo Kleine Samson.

Son cuatro km donde es imposible descuidarse, con curvas muy, muy cerradas en donde se tarda una hora en bajar.

El premio de la aventura está a la vista. Foto: Ricardo Kleine Samson.

Se llega al valle que acompaña al río que hay que vadear una 5 veces sin mayores inconvenientes, hasta que, de repente, aparece una de las lagunas más hermosas y generosas que alguien pueda imaginar…

Laguna Navarrete. Foto: Ricardo Kleine Samson.

Cómo llegar: https://es.wikiloc.com/rutas-todo-terreno/laguna-navarrete-62429692