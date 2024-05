3J Ni Una Menos: cómo serán las movilizaciones en Neuquén, Roca, Cipolletti, Bariloche y Viedma

Desde 2015, cada 3 de junio se convoca en todo el país para exigir el fin de la violencia de género y la desigualdad. Este 2024, la consigna se renueva con fuerza. Este lunes 3 de junio, las calles de Neuquén, Roca, Cipolletti, Bariloche y Viedma volverán a ser escenario de una movilización masiva en el contexto de la jornada Ni Una Menos.

Ni una menos como colectivo surgió tras el femicidio de Chiara Páez como una forma denunciar la violencia machista que encuentra su máxima expresión en los femicidios. La consigna “Ni una menos, vivas nos queremos” continúa aún hoy resonando.

Ni Una Menos: marcha en Neuquén

En Neuquén, la convocatoria es a las 17 en el Monumento a San Martín. La colectiva feminista «La Revuelta» lidera la organización local, subrayando la urgencia de resistir frente a lo que consideran un gobierno que promueve el odio y el hambre.

«Hoy sobran motivos para salir a las calles. Frente al odio y al hambre del gobierno de Javier Milei, nos organizamos. Le decimos NO a la Ley Bases, NO al saqueo, NO al vaciamiento, desfinanciamiento y destrucción de las políticas con perspectiva de género», declaran en su comunicado.

«Ante la misoginia, los lesbicidios, los femicidios, los travesticidios, los transfemicidios, las violencias machistas, las calles son nuestro refugio. Porque ahí tramamos resistencia. Porque ahí proyectamos esperanzas. Porque ahí, en las calles, cuerpo a cuerpo, somos potencia», remarcaron.

La marcha culminará con una intervención simbólica denominada «Encendé la antorcha lesbiana».

Ni Una Menos 3J: marcha en Roca

En la ciudad de Roca también habrá movilización por el 3 de junio. En un flyer compartido en redes sociales comunicaron que harán una hoguera «transfeminista» y solicitaron a las interesadas en participar que lleven algo para «quemar».

Desde la Asamblea Transfeminista indicaron que la convocatoria es para el lunes a las 17.30 en Avenida Roca y calle Mitre.

Ni Una Menos 3J: marcha en Cipolletti

En Cipolletti desde la Asamblea Ni Una Menos convocaron a concentrarse desde las 17:30 en la Plaza de la Justicia, para marchar a las 18:30.

La consigna es llevar flyers y alguna vestimenta color violeta. La marcha finalizará con Fogón en la calle Roca como el 8M.

Ni Una Menos 3J: marcha en Bariloche

En Bariloche las actividades por Ni una menos comenzarán desde el viernes. En este sentido convocaron a participar en un cine debate mañana a las 19, en el Aula Magna de la Universidad Comahue, ubicada en Quintral 1250.

Se proyectará la película «Una mujer fantástica» (2017) y habrá un debate posterior. La organización está a cargo de Ni Una Menos Furilofche. Se invita a toda la comunidad a participar.

«Llévate algo rico de comer y usemos esta peli como disparador de charlas y reflexiones. Entre todes cuestionemos las estructuras y discursos de odio, desarrollemos estrategias y luchemos por nuestros derechos e identidades!» agregaron.

El lunes 3J la convocatoria es a concentrar desde las 17:30 en Moreno y Onelli, para posteriormente marchar.

Ni una menos 3J: marcha en Viedma

En Viedma se realizarán actividades en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) Sede Atlántica. A las 11, docentes, estudiantes y no docentes se reunirán en el campus para reflexionar sobre la universidad desde una perspectiva feminista. La comunidad universitaria está invitada a llevar mate y material para hacer carteles.

Por otra parte desde la Asamblea 3J adelantaron que el lunes realizarán un marcha para visibilizar su reclamo. Bajo el lema «el 3j salimos a las calles y plazas de todo el país. Con hambre y odio, no hay libertad. Abajo el DNU, no a la ley bases», convocaron a las interesadas en participar a reunirse a las 16.30 entre calle Winter y Alvaro Barros.