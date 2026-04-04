Playa, senderismo, paella, libros, religiosidad y teatro: postales de Semana Santa en Las Grutas

El fin de semana largo de Semana Santa se vive con intensidad en Las Grutas, con alto movimiento de visitantes, actividades en distintos puntos de la ciudad y un clima que acompaña las salidas al aire libre. La combinación de propuestas y entorno natural vuelve a posicionar al destino como uno de los más elegidos de la costa rionegrina.

Las Grutas en Semana Santa: propuestas para hacer en familia o con amigos

El movimiento se hace visible desde temprano en las calles, en las bajadas y en los espacios donde se concentran las actividades. Hay familias que llegan con reposeras, grupos que recorren la agenda y turistas que alternan entre la playa y las propuestas culturales.

El buen clima acompaña. Las temperaturas resultan agradables y, aunque el viento aparece por momentos, no alcanza para frenar las salidas ni el ritmo del fin de semana.

La primera jornada dejó esa sensación: la ciudad activa, con propuestas que se fueron llenando a medida que avanzaba el día. El jueves había comenzado con los actos por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, tanto en San Antonio Este como en la localidad, y con funciones teatrales en la Segunda Bajada.

El viernes sumó más movimiento desde temprano, con una jornada de senderismo de 13 kilómetros desde el Acceso Norte, la apertura de la Feria del Libro, una paella solidaria y el Vía Crucis que unió Los Delfines con la Capilla Stella Maris. Por la noche, las salas volvieron a llenarse con propuestas como “Batalla K-POP”, “Mamushka” y “Envidiosas”.

El sábado mantuvo ese ritmo. Por la mañana se realizó la largada del “Desafío Las Grutas” en la Séptima Bajada y, desde las 14, la exposición de autos clásicos y tuning sumó público en la Tercera Bajada. Con el correr de la tarde, la agenda continuó con el recorrido del Camino de la Costa junto al Club Mehari Argentina, previsto para las 17.

Cuando cae la noche, la actividad se traslada a los espacios cerrados. A las 19.15 está programada una nueva función de “Batalla K-POP” y, a las 21, será el turno de “Mamushka”, en una continuidad de espectáculos que sostienen el movimiento también en horario nocturno.

Entre una actividad y otra, la playa sigue siendo el punto de encuentro con el paisaje de fondo del Golfo San Matías que completa la escena. Chicos que corren, adultos que se sientan frente al mar, mates que circulan de mano en mano.

Paseos a olivares: visitas guiadas y producción local

Durante el fin de semana largo, hay propuestas vinculadas al turismo productivo en la zona de Las Grutas y San Antonio Oeste, con visitas guiadas a olivares y venta de productos regionales.

En el espacio Olivos Patagónicos, las actividades se desarrollan hasta el 5 de abril, con horarios de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20. La propuesta permite recorrer los cultivos, conocer el proceso productivo y acceder a productos locales.

Oleosan ofrece visitas giadas con reserva previa. Gentileza Turismo.

Por su parte, el establecimiento Oleosan, ubicado en el cruce de las rutas RN 3 y 251, ofrece visitas guiadas a las 10 y a las 15, con reserva previa. El predio permanece abierto de 8 a 20, con atención al público y comercialización de productos derivados de la oliva.

Actividades religiosas por la Pascua

El Sábado Santo se vive como una jornada de recogimiento en la parroquia San Antonio de Padua y espacios religiosos de la región. Durante la mañana, a las 9, se comenzó el Pésame a la Santísima Virgen, tanto en el templo parroquial de San Antonio Oeste como en la ermita de la Virgen, en la Primera Bajada de Las Grutas.

La Capilla Stella Maris de Las Grtutas celebrará la misa de Pascua. Gentileza Turismo Las Grutas.

Entre las 10 y las 12 hubo confesiones en el templo, mientras que por la noche tendrá lugar uno de los momentos centrales de la Semana Santa: la Vigilia Pascual de Resurrección, a las 21, con concentración previa en el patio parroquial.

En el marco de las celebraciones religiosas por Semana Santa, este domingo 5 de abril se desarrollarán distintas misas. A las 11 se realizará la misa de Pascua en Stella Maris, en Las Grutas, mientras que a las 20 habrá otra celebración en el templo parroquial de San Antonio Oeste. Además, como parte de la Octava de Pascua, el viernes 10 de abril a las 19 se celebrará una misa en San Matías, en San Antonio Este.

Domingo: cierre del fin de semana largo

De cara al domingo, el ritmo cambia levemente. El movimiento sigue, pero con otro pulso. A las 11, la Feria del Libro volverá a convocar en la Casa de la Cultura, en la Segunda Bajada, como una de las propuestas centrales para el cierre del fin de semana largo.

En la costa, la postal se repite con un aire distinto. Hay quienes aprovechan las últimas horas para una caminata, quienes se quedan un rato más frente al mar y quienes empiezan a organizar el regreso. El ritmo baja, pero la presencia se mantiene. Las Grutas atraviesa un fin de semana largo con mucha gente y una agenda con propuestas diversas para cada momento del día.