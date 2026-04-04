Una multitud disfrutó del show aéreo «Supernova» en la Fiesta del Chocolate en Bariloche

Una multitud disfrutó de la primer noche de show aéreo en el Centro Cívico de Bariloche. Foto Chiwi Giambertone- Fiesta Nacional del Chocolate

La compañía de danza aérea Elevé cautivó al público de Bariloche en la segunda jornada de la Fiesta del Chocolate donde una multitud disfrutó del show «Supernova» en el Centro Cívico.

Después del éxito de la creación de la Barra de Chocolate más larga del mundo, que en su edición 2026 llegó a 222 metros, de la mano de más de 200 maestros chocolateros, los residentes y turistas que disfrutan de la fiesta acudieron en masa a la plaza del Centro Cívico para disfrutar del show de acceso libre y gratuito que propuso la organización para la noche del viernes.

El show aéreo «Supernova» fue el broche de oro de la jornada, con una impactante propuesta que combinó luces, danza y música a gran altura.

La puesta, que sorprendió y emocionó al público, se convirtió en «uno de los momentos más memorables de la fiesta, dejando un recuerdo inolvidable en quienes lo presenciaron», según destacó la organización que comanda la Cámara de Chocolateros, la Municipalidad de Bariloche y el Emprotur.

El show aéreo “Supernova” impactó en la noche del viernes de la Fiesta Nacional del Chocolate. Foto: Chiwi Giambertone- Fiesta del Chocolate

El show ofrece una experiencia inmersiva, con grandes estructuras, entre ellas un mundo de 8 metros de diámetro que gira en el aire.

Además, la jornada contó con la destacada participación de la Filarmónica de Río Negro en el teatro La Baita, la cual presentó el espectáculo “Sinfonía de una Gloria”, con una función a sala llena.

Una multitud disfrutó de la primer noche de show aéreo en el Centro Cívico de Bariloche. Foto Chiwi Giambertone- Fiesta Nacional del Chocolate

Cómo sigue la Fiesta del Chocolate

La Fiesta del Chocolate continúa durante el fin de semana con una agenda cargada de actividades.

Este sábado, la Filarmónica volverá a presentarse en La Baita con “Sinfonía de una Gloria” en dos funciones, a las 17 y 200, mientras que a las 20:30 tendrá lugar nuevamente en el Centro Cívico el show aéreo con una propuesta distinta: “Tornado”, una apuesta visual y artística de alto impacto que promete volver a sorprender.

El show aéreo “Supernova” impactó en la noche del viernes de la Fiesta Nacional del Chocolate. Foto: Chiwi Giambertone- Fiesta del Chocolate

El domingo, en tanto, seguirán las actividades con espectáculos artísticos, propuestas recreativas, intervenciones urbanas y degustaciones en distintos puntos del centro, consolidando una celebración que pone en valor la identidad chocolatera de Bariloche.