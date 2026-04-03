222 metros de chocolate: el récord que solo Bariloche puede superar

«¡Cho-co-late!, ¡cho-co-late!», comenzó a gritar el público pasadas las 19 del viernes. Con un conteo de 10, largó la elaboración de la barra de chocolate más larga del mundo, el principal atractivo de la Fiesta Nacional del Chocolate en Bariloche.

Ante los gritos enardecidos de la gente, los maestros chocolateros comenzaron a verter el chocolate líquido que llegaba en baldes sobre un papel de aluminio; mientras tanto, otros lo esparcían con una espátula y otros estaban a cargo de arrojarle frutos secos y cereales por encima. Todo estaba perfectamente cronometrado. Y cada uno cumplía un rol bien definido. La gente observaba ansiosa el proceso a la espera de que el chocolate se endurezca para que comenzara el reparto.

«¡Acercanos una porción que venimos de muy lejos a probar el chocolate de Bariloche!«, gritaba una mujer a los maestros chocolateros. La súplica dio resultado. Los que estaban en primera fila se aseguraron el lugar llegando tres, y hasta cuatro horas antes. La mayoría lucía orejas de conejo que repartían los mismos organizadores del evento.

El momento más esperado de la Fiesta del Chocolate. Foto: Marcelo Martínez

Mirta Carballo no ocultaba su fascinación por el evento. La mujer de Punta Indio se radicó en Bariloche una semana atrás. «Había tenido oportunidad de ver esto de lejos, pero nunca en primera fila como ahora. Vine con mi marido pero él prefirió quedarse atrás. Es una experiencia hermosa«, reconoció.

A unos pocos metros, Emilia Sánchez, de Neuquén, aplaudía cada vez que los chocolateros pasaban corriendo con enormes baldes. «Es la primera vez que venimos a ver la fiesta; nos generaba curiosidad y queríamos saber cómo preparan el chocolate. Es novedoso. De acá no nos vamos sin probarlo«, comentó.

Chicos y grandes, expectantes por una porción de chocolate. Foto: Marcelo Martínez

Una vez más, la barra de chocolate superó el récord del año anterior, con 222 metros de largo. La última edición había alcanzado los 220 metros, mientras que en 2024, fue de 218 metros. La primera barra que debutó en la Fiesta Nacional del Chocolate en 2012, había registrado 100,02 metros, y en ese momento, entró al Libro Guinness.

Dos toneladas de chocolate

Para este nuevo evento, las seis chocolaterías que conforman la Cámara de Chocolateros de Bariloche (Mamushka, Rapa Nui, El Turista, Riche, Tante Frida y Framton) aportaron entre 1.800 y 2.000 kilos de chocolate fluido para elaborar la barra de chocolate más larga del mundo.

La elaboración no comenzó hasta que el sol se escondió. Foto: Marcelo Martínez

Tras verter el líquido chocolatoso en el molde gigante, se agregaron entre 300 y 400 kilos de «sembrado», entre frutos secos, cereales y maní.

En tanto, en la «elaboración» participaron más de 200 maestros chocolateros y estudiantes de la Escuela de Hotelería (del colegio secundario y el terciario).

El trabajo parece sencillo, pero no lo es. El foco está puesto en la temperatura. Por eso, la cita es cuando baja el sol. En un extremo de la barra, donde están los arcos del Centro Cívico, se colocó una templadora móvil, una máquina inmensa que templa la temperatura del chocolate para que se endurezca correctamente, adquiera una textura firme y crujiente y al enfriarse, facilite el desmoldado.

El momento más esperado de la Fiesta del Chocolate. Foto: Marcelo Martínez

Fernando Nordestrom, maestro chocolatero de El Turista, estaba a cargo de templar el chocolate. «Hay que elevarlo a 45 grados y luego, llevarlo a 28 o a 30. Todo chocolate debe ser templado para que se fundan los cristales y se ensamble. Lo que me encanta de este evento es ver a los compañeros nuevos más jóvenes tan ansiosos por venir a hacer la barra», comentó.

En el otro extremo, el chocolate templado salió de la fábrica de Rapa Nui, ubicada a unos pocos metros; mientras que el resto de las chocolaterías ingresaron el chocolate fluído en tarros por el centro de la barra, a la altura de la calle Quaglia. «Hay un tiempo exacto del chocolate desde que sale de la fábrica hasta que se puede volcar. No podés pasarte con la temperatura porque se vuelve a solidificar. El armado es como una relojería suiza«, describió Lucio Bellora, el coordinador de la Fiesta Nacional del Chocolate, al tiempo que agregó: «Cuánto más larga es la barra, más complejo el proceso».

El momento más esperado de la Fiesta del Chocolate. Foto: Marcelo Martínez

En su tercera experiencia en la barra, Yanina Levio, una chocolatera de Rapa Nui, llevó a su pequeño hijo que, esta vez, no quiso perderse el espectáculo. Ingresó de la mano de su mamá y permaneció junto a ella mientras elaboraban la barra. «Tuve oportunidad de participar en dos ocasiones de esto y es impagable ver a la gente tan contenta. Se ponen locos pidiéndote chocolate. Me llena de felicidad de participar de esta fiesta tan familiar«, comentó.

En tanto, Bellora detalló que el comienzo de la actividad siempre está supeditado al momento en que se esconde el sol. «Esto es clave para que no se derrita. También tenemos que estar atentos si hace frío porque, en ese caso, hay que traerlo a otra temperatura. Definimos todo en base al pronóstico. De todos modos, trabajamos con un rango de temperaturas que nos posibilita no modificar mucho los planes», esbozó.

El momento más esperado de la Fiesta del Chocolate. Foto: Marcelo Martínez

Advirtió que la elaboración de la barra solo se realiza en Bariloche. En Ecuador, aseguró, elaboran una tableta gigante que tiene más superficie que la barilochense aunque no es tan larga.

Sin dudas, este evento se volvió el más convocante en las últimas 14 ediciones de la Fiesta del Chocolate, con la participación de unas 15 mil personas.

«Hacer una barra de 2 toneladas en medio de la calle, con miles de personas alrededor habla del know-how y la técnica de la industria chocolatera de la ciudad. Y a nivel promocional para la ciudad genera un impacto enorme», resumió Bellora.

Cuando los maestros chocolateros ingresaron al predio, la gente los ovacionó. Foto: Marcelo Martínez

¿Cómo sigue la Fiesta del Chocolate?

Sábado, de 16 a 20:

-Paseo del Chocolate, con juegos y actividades para los más chicos. Después de superar los desafíos, se llevan su diploma en la Universidad del Chocolate. La cita es en calle Mitre.

-Visitas a la casa de chocolate del conejo (Centro Cívico).

Sábado, a las 17 y a las 20

-Festival Musical del Chocolate: “Sinfonía de una gloria” de la Filarmónica de Río Negro (Teatro La Baita, en Moreno 39).

Sábado, a las 20.30

-”Tornado”, el show aéreo de luces, música y fantasía a cargo de la compañía de danza aérea, Elevé (Centro Cívico).

Sábado de 22 a 23

-Show de Mapping en el Centro Cívico.

Domingo, de 16 a 20

-La casa del conejo y la posibilidad de sacarse fotos en una casa de chocolate (Centro Cívico).