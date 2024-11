Recorren el mundo en un velero, impulsados por el viento y las ganas de viajar: la historia de Wenceslao y Silvina

Wenceslao y Silvina son dos aventureros de los más inquietos. Primero fueron mochileros. Luego recorrieron Argentina en un “Fiat 147” y los países limítrofes, en un “golcito a GNC”. Ahora se embarcaron en otra travesía maravillosa: recorren el mundo en un pequeño velero. En diálogo con RÍO NEGRO RADIO contaron su historia de vivir de viaje a «Ya es tiempo».

Cómo es vivir en un barco: Wenceslao y Silvina te lo cuentan

Actualmente están en Suiza. Contaron que terminaron un trabajo hace dos días y pararon en un café para charlar con este medio: “Nuestros amigos de nuestro pueblo estaban por acá porque uno de ellos se mudó, así que estamos de visita justo terminamos de trabajar con el barco”.

Son oriundos de La Plata. Él es ingeniero y ella, abogada. Hace 17 años que están en pareja y en principio viajaban en el tiempo libre. “Una de las cosas que teníamos en común era viajar y conocer lugares, así que trabajamos un tiempo, construimos unas cabañitas en nuestro pueblo con la idea de que ese fuera nuestro ingreso y con unos ahorros compramos un barco en Masnou, cerquita de Barcelona”, explicaron. En 2018, comprar un barco en España era más barato que en Argentina o Brasil.

Wenceslao y Silvina, viven a bordo del velero y viajan por el mundo. Foto gentileza.

«Elegimos un barco porque era la forma más económica para viajar. Nos movemos a viento, es nuestra casa y a la vez es trabajo, porque nosotros subimos huéspedes para que vivan la experiencia de trabajar y vivir en un barco”, revelaron, “quizás a algunos les sirve para ver una forma de salida laboral y otros lo ven como una forma de experiencia para también mudarse a un barco en el futuro. Lo llamamos clínicas náuticas”.

Nunca habían tenido contacto con barcos ni veleros. Un día vieron que la Universidad tenía un convenio con un club y tomaron un curso. Ahora desde sus canales en redes sociales fomentan la náutica en nuestro país, ya sea como hobby, como deporte y también como forma de viaje.

Mientras viajan, trabajan. Wenceslao es ingeniero industrial así que todo lo que aprendió en la facultad lo utiliza en el barco en la vida diaria. Silvina sigue trabajando como abogada a distancia y tiene una socia en el país para las cosas presenciales.

Además, reciben huéspedes a bordo. Venden la experiencia de vivir en un barco, buscan barcos para clientes y también hacen traslados. «Por ejemplo, este año lo que hicimos fue trasladar un barco desde Países Bajos, pasando por los canales de Ámsterdam, los canales de Francia y así llegamos al Mediterráneo y entregamos el barco en Valencia, en España. Otro, fue un traslado de barco desde Lefcas, Grecia, pasamos por Sicilia, Cerdeña, las Islas Baleares y terminamos en Valencia. El año pasado, el mayor desafío fue hacer un cruce del Océano Atlántico con una tripulación de 10 personas, desde Valencia a Panamá”, indicó Silvina.

Wenceslao es ingeniero industrial y Silvina, abogada. Foto gentileza.

“Wen” y “Sil” no idealizan ni romantizan la idea de vivir en un barco. Navegan con tormenta, con viento, se bañan en el mar, no tienen heladera. La electricidad es a base de paneles solares o de generadores eólicos. “Hoy en día es la vida que elegimos y por ahora no le vemos final”, aseguraron.

Si tienen que elegir un lugar en el mundo, Wenceslao nombra a San Blas, en Panamá, que es una comunidad indígena que vive sin internet ni luz, sólo con sus costumbres originarias. Para Silvina es el Caribe, por su fauna y flora, pero también el Mediterráneo. “Haces 100 millas y estás en otra cultura, con otro idioma, con otra forma de vivir, con otra historia”, señaló.

En 2018 compraron el velero en Barcelona. Foto gentileza.

El año que viene tienen pensado cruzar el Pacífico, para “conocer el otro lado del mundo. En diciembre volverán al país para pasar las fiestas en familia “como siempre, con asadito porque la comida argenta se extraña”. Será el momento del reencuentro, de compartir las experiencias y de mostrarles algo importante que así lo explicaron: “Tal vez no estamos viviendo la vida que ellos pensaban para nosotros, pero estamos siendo muy felices con la vida que estamos eligiendo”.

Para conocer más de esta travesía de Wenceslao y Silvina pueden seguir las cuentas de “Navegando por el globo” en Youtube, Instagram y Facebook.

