Recorren la Patagonia en bici y carpa y en un parque nacional los esperaba la sorpresa más linda: una cabaña gratis

Nahuel y Lucía llevan 8808 kilómetros sobre ruedas en las rutas argentinas. Son uruguayos, partieron desde Montevideo y en Buenos Aires viajaron en tren a Tucumán. Ese fue el punto de partida para subirse a las bicicletas, llegar a La Quiaca y desde ahí recorrer la ruta nacional 40 rumbo a Ushuaia. Con dos condiciones: llegar antes de congelarse en el invierno y desviarse cada vez que se tentaran. Ella, de 27 años, es abogada y escribana. Él, de 26, está cerca de recibirse de psicólogo. Toda su vida soñó con un viaje así. Lucía, sin experiencia en travesías en bicis, se animó y dijo sí cuando él se lo propuso. Lo que siguió fue ahorrar y ahorrar para financiar la gran aventura. Lucía en lo suyo, Nahuel consiguió trabajo en la construcción en Canelones. Y casi un año después, acaban de deslumbrarse con el Parque Nacional Perito Moreno en Santa Cruz, el más agreste de la Patagonia andina, el más aislado, a 220 km de la localidad más cercana, Gobernador Gregores. Entraron por la ruta 41 y se llevaron una gran sorpresa al alojarse en una cabaña del parque: cálida, bien conservada, limpia, equipada con camas, colchones, mesas. Con una hermosa salamandra. Con leña que dejan los guardaparques para los visitantes. Y gratuita.

«La cabaña es muy acogedora. Y hasta tiene una salamandra. Impecable», dice Lucía.

Al Parque Nacional Perito Moreno por la ruta 41 de Santa Cruz

Lucía y Nahuel en el tramo sur de la ruta 41 de Santa Cruz.

Llegaron por el tramo sur de la ruta provincial 41 de Santa Cruz. Los guardaparques los dejaron pasar, pero rebotaron a los automovilistas que insistían en entrar.

En auto, hay que ir desde las localidades santacruceñas de Gobernador Gregores (al sureste) y Perito Moreno (al noreste) por RN 40 y RP 37 (220 y 320 km, respectivamente). Hay 90 km de camino de ripio.

En cambio, la RP 41, que une la localidad de Lago Posadas con el Parque, solo esta habilitada para 4×4. Siempre con auxilio mecánico. Es necesario tener en cuenta las condiciones climáticas para transitarla.

Fue desde Lago Posadas desde donde Nahuel y Lucía enviaron el correo electrónico para reservar la cabaña y el domo. Cuando llegaron, dieron el número de reserva. La primera noche durmieron en la zona de acampe, la segunda en la cabaña y la tercera en el domo.

El domo en el que durmieron la segunda noche. También es gratuito.

Así relata la pareja uruguaya su experiencia: «El Parque Nacional Perito Moreno es uno de los más agrestes de Argentina. Es un excelente lugar para recorrer senderos de poca concurrencia y disfrutar de paisajes únicos. Muchos circuitos cuentan con cabañas, domos y zonas de camping para pasar la noche. En este caso tuvimos la oportunidad de dormir en el refugio Gilberto, una cabañita de madera muy acogedora. Todo en perfectas condiciones».

«También pernoctamos en uno de los domos, en ambos casos para recorrer el sendero del Valle del río Lácteo y llegar a la Laguna de los Témpanos, a los pies del cerro San Lorenzo», continúan.

Y aportan otro dato clave: «Los refugios y zonas de camping del parque son gratuitos, pero para poder hacer uso de ellos es necesario reservar el lugar con una semana de anticipación vía mail«. Así lo hicieron ellos y salió todo perfecto.

El trekking a la Laguna de los Témpanos

En la ficha técnica del Parque Nacional Perito Moreno se comparte la información necesaria. Por ejemplo, la distancia (11,5 km); la dificultad (alta) y el tiempo aproximado (4 a 5 horas)

Rumbo a la Laguna De los Témpanos en el Parque Nacional Perito Moreno.

El inicio de la senda está a 20 km de la Oficina de Informes Onelli. Es necesario vadear un arroyo al comienzo de la senda y unos 250 metros más adelante se encuentra el Refugio Gilberto, desde donde partieron Lucía y Nahuel.

Al final de este sendero se arriba al Refugio Doug & Kris Tompkins y en sus inmediaciones comienza el sendero a la Laguna de los Témpanos.

Por el valle del río Lácteo se accede a la base del cerro San Lorenzo, a su cara vertical de 2000 m. También a la singular Laguna de los Témpanos, que suele contener enormes bloques de hielo provenientes del glaciar Lácteo.

A lo largo del sendero se pueden apreciar un paisaje recientemente moldeado por el retroceso de los glaciares y otras geoformas como abanicos fluviales.

Lucía y Nahuel en la Laguna de los Témpanos

«Fue un gran trekking, es hermoso todo. Hay muchos otros senderos para recorrer, pero nosotros teníamos planificado seguir viaje.», dice Lucía.

Entre cóndores, guanacos, zorros y choiques

Como en cada tramo de su larga aventura sobre ruedas, se sorprenden con los paisajes. Y con sus habitantes. En este tramo de la Patagonia sur, por ejemplo, con el impresionante sobrevuelo de los cóndores, miles de guanacos, lobos solitarios y choiques, entre otros.

«Según cuentan hay una zona del parque donde se pueden avistar huemules, pero como dicen los guardaparques son un ciervo fantasma así que no vimos ninguno. También se pueden avistar pumas con un poco de suerte», agrega Nahuel.

Tenían previsto volver a cruzar a Chile hoy rumbo a Punta Arenas y cruzar en un ferry a Porvenir para hacer en 10 días el Camino del fin del mundo, algo similar a la experiencia del Patagonia Beer Trail entre San Martín de los Andes y el Bolsón por rutas secundarias. Se les averió la cocina a nafta y a él se le rompió la llanta de la rueda trasera. Reparan y avanzan. Tienen que llegar a Ushuaia antes de las temperaturas bajo cero.

Rodados, comida, bolsas de dormir: así viajan

* Rodados 29. Así son las bicis en las que viajan Nahuel y Lucía. El tuvo una rotura y le salía más económico traer una nueva desde Uruguay que arreglarla así que eligió la primera opción. De todos modos, aconseja tener nociones básicas para repararlas porque hay largos tramos sin nadie cerca..

* Cocina a nafta. Es pequeña y más económica que a butano. La dieta es a base de pastas y arroz. Viajan además con frutos secos, barritas de cereal y enlatados prácticos (atún, choclo, arvejas).

* Llevan la carga distribuida en bolsos de 6 litros (horquillas) y 20 litros (manillar). «Hay que encajar todo como un Tetris», dice Lucía y se ríe. Las mochilas van en la parrilla. Han llegado a cargar hasta 27 litros de agua. Cuando pueden y saben que van a consumir pronto, compran verduras y frutas. Llevaron un filtro de agua que fue clave con las aguas turbias en el norte del país.

* – 16°C son sus bolsas de dormir.

* La cantidad de km depende del plan de cada día y la superficie donde ruedan. Como promedio: 100 km por día si es asfalto, entre 60 y 70 sobre ripio, 30 si hay que bajarse a empujar.

Lo que hay que saber para ir al Parque Nacional Perito Moreno

* Épocas y horarios de visita. El Parque Nacional Perito Moreno se encuentra abierto al público a partir del 1º de octubre y hasta el 30 de abril de cada año. Este período puede variar debido a las condiciones de transitabilidad del camino de acceso o los caminos internos del área protegida.

* Para el ingreso es obligatorio registrar tu visita en el Centro Operativo Clemente Onelli en el horario de 8 a 19 hs. Recordá que es importante contemplar el arribo en horas de luz al punto de tu reserva, sea para camping o refugios.

* Los visitantes deben dar aviso de su visita al Parque ante el personal del Parque Nacional en la Oficina de Informes “Ceferino Fonzo”, ubicada en el Destacamento Onelli.

* Las reservas para el uso de refugios, dormis y/o parcelas de acampe se realizan a través del correo peritomoreno@apn.gob.ar y con una semana de antelación. Son gratuitas.

* Una vez hecha la reserva, es necesario completar el registro de actividades de montaña, de carácter obligatorio.

Una red de senderos de más de 100 kilómetros

* El área protegida cuenta con una red de senderos de más de 100 kilómetros a través de los cuales podrás recorrer y descubrir las maravillas que esconde uno de los parques nacionales más agrestes del país.

* La gran mayoría de los senderos han sido recientemente construidos con pendientes suaves y basados en principios de diseño sustentable para poder ser disfrutados tanto por las familias como por eximios caminantes.

* Existen senderos de corta longitud, que requieren pocas horas para recorrerlos, y senderos de longitudes mayores que pueden requerir entre 2 a 5 días para completarlos. Estos últimos cuentan con refugios y zonas de acampe estratégicamente ubicados para facilitar el recorrido a los visitantes.

* Es fundamental que planifiques un itinerario apropiado para tu experiencia física y lleves el equipo apropiado.

* Recordá que el Parque se encuentra muy aislado y las distancias a recorrer hasta las localidades cercanas son muy largas, por lo que es necesario planificar el horario de salida teniendo en cuenta las horas de luz.

* Uno de los grandes atractivos del Parque Nacional está dado por la importante variedad de aves que encuentran alimento, refugio y sitios de nidificación en sus bellos espejos y cursos de agua.

También pueden observarse otras especies de hábitos terrestres como choiques y agachonas o apreciar el vuelo del cóndor y el águila mora, en un área protegida que fue declarada -junto con la Reserva Provincial San Lorenzo- como Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA).

Las reservas para el uso de refugios, domos y/o áreas de acampe debe realizarse con una semana de antelación a través del correo peritomoreno@apn.gob.ar, donde recibirás más información sobre las actividades y modalidades que pueden realizarse en el área protegida.

Áreas de acampe, cabañas y domos

Solo está permitido el uso de cada refugio o área de acampe por 2 o 3 noches consecutivas (como máximo), con el fin de garantizar la rotación de visitantes y el uso de estos espacios por todo el público. Las reservas para el uso de refugios, domos y/o áreas de acampe debe realizarse con una semana de antelación a través del correo peritomoreno@apn.gob.ar, donde recibirás más información sobre las actividades y modalidades que pueden realizarse en el área protegida:

* Parrillas/fogones. No está permitido el uso de fuego en ningún sector del Parque Nacional. En las áreas de acampe es obligatorio el uso de calentadores.

* Proveeduría. El Parque Nacional no ofrece este servicio.

* Agua potable. Antes de realizar actividades consultá con el prestador de servicios y no tomes de los cauces naturales.

* Recomiendan llevar siempre agua al visitar el Parque.

* Teléfono público. El Parque Nacional no cuenta con teléfono público.

* El Parque Nacional no cuenta con señal WiFi.

* Ofrece 6 parcelas para acampe + 1 motorhome.

* Las parcelas cuentan con “toritos” (reparos hechos con palos que ayudan a protegerse de los fuertes vientos que suelen sentirse en el Lago Burmeister).

* Hay dos letrinas.

* No se permite hacer fuego.

* Dispone de 3 parcelas + 1 motorhome.

* Reparos hechos con piedras.

* Dispone de un baño sin ducha.

* No se permite hacer fuego.

* Refugio Caleta Huala (capacidad de 6 personas por 2 noches)

* Refugio Archipiélago (capacidad de 6 personas por 2 noches)

* 3 sitios de acampe (capacidad de 1-4 personas cada uno)

* Refugio Dos Bahías (capacidad de 6 personas por 2 noches)

* 3 sitios de acampe (capacidad de 1-4 personas cada uno)

* Refugio Playa Quetro (capacidad de 3 personas por 2 noches)

* 3 sitios de acampe (capacidad de 1-4 personas cada uno)

Circuito Azara



* Refugio René Negro (capacidad de 3 personas, por 2 noches)

* 3 sitios de acampe (capacidad de 1-4 personas cada uno)

* Refugio Tucúquere (capacidad de 3 personas, por 3 noches)

* 3 sitios de acampe (capacidad de 1-4 personas cada uno)

* Refugio Azara (capacidad de 6 personas, por 2 noches)

* Refugio La Angostura (capacidad de 3 personas, por 2 noches)

* 3 sitios de acampe (capacidad de 1-4 personas cada uno)

* A unos metros de este hay 12 parcelas de acampe con capacidad de 1-4 personas cada una.

Circuito Valle del Río Lácteo y Laguna los Témpanos



* Refugio Gilberto (capacidad de 6 personas por 2 noches)

* Refugio Doug y Kris Tompkins (capacidad de 3personas por 2 noches)

* 3 domos (capacidad de 1-4 personas cada uno)

* Además, hay 12 parcelas de acampe con capacidad de 1-4 personas cada una, situadas alrededor del Refugio Doug y Kristine Tompkins.

Fuera del Parque Nacional

* En Gobernador Gregores, a 220 km, y Perito Moreno, a 320 km, hay camping, hospedajes, comedores, mercados y estaciones de servicio.

* Por el norte, Bajo Caracoles (a 165 km, sobre RN 40): combustible, provisiones y alojamiento.

* Parador Las Horquetas sobre la ruta 40 km 1006 (a dos km del ingreso a la ruta 37): Comedor, alojamiento. Informes y reservas al teléfono 02966 15411053.

* Más información: Parque Nacional Perito Moreno

* Podés seguir las aventuras de Nahuel y Lucía en https://www.instagram.com/ruedassobrepolvo/