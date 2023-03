«¡Si se caen se matan!» Filmó a turistas en el Salto del Agrio expuestos al riesgo por una foto

Tres turistas fueron filmados en el Salto del Agrio expuestos al riesgo de una caída fatal. Captura de video.

Apenas una semana después de que se divulgara un video en el que apreciaba el riesgo que tomaban dos turistas para sacarse una foto muy cerca del deslumbrante salto de 45 metros del río Agrio a 18 km de Caviahue, la escena se repitió en este paraíso de la cordillera neuquina a 360 km de la capital provincial: una viajera filmó a tres turistas que se acercaron peligrosamente al punto donde el agua cae para dar vida a una laguna. El riesgo es evidente: un resbalón puede tener consecuencias fatales. Pese a que hay un mirador que regala una impresionante panorámica, algunos aprovechan el bajo caudal del río para acercarse temerariamente a la cascada.

El Salto del Agrio. Foto: Aníbal Aguaisol.

"Si se caen se matan"

La indignación de la mujer que grabó las escenas quedó registrada en el video. «¡Que inconscientes, por Dios!«, exclamaba mientras con el zoom captaba a las dos personas que posaban de espaldas al salto mientras una tercera las fotografiaba.

«Arruinan todo por una foto, se exponen a caerse a la orilla de la cascada. Y si se caen se matan. Y lo van van a cerrar. Qué inconscientes, por Dios«, repetía la mujer, que tomó las escenas desde el mirador.

Preocupación en el sector turístico

Una semana atrás, Río Negro daba cuenta de la preocupación en el sector turístico por estas riesgosas situaciones que se repiten. Por ejemplo, la prestadora Verónica García aseguraba que en la zona hay carteles, pero asegura que no sirven. «La gente sigue cruzando el río que está muy bajo, se pueden patinar y caer» contó.

«Se hizo un refuerzo de cartelería, pero más que denunciar la situación no podemos hacer», manifestó García. «Pedimos mayor cantidad de guardaparques que puedan contar con los recursos como para hacer los controles efectivos», expresó.

La prestadora turística explicó que es necesario pedir ayuda a la dirección provincial. «Para que den una respuesta sobre qué está pasando con el tema, la cantidad de guardaparques y los controles», agregó.

Otros prestadores, pese a coincidir en la necesidad de encontrar una manera de reducir los riesgos, pusieron el foco en la necesidad de que los turistas entiendan que ponen en riesgo sus vidas con estas temerarias acciones para sacarse una foto.

Esto piensa Rodolfo Dómina, presidente de la Asociación de Hoteleros y Afines de Copahue: «Se ha hablado y se ha escrito mucho con respecto a las conductas del ser humano en sus visitas turísticas al Salto del Agrio», comenzó.

La cascada Salto del Agrio. a la izquierda se observan los autos en la zona del mirador. Foto: Aníbal Aguaisol

«No es la primera vez que la gente juega con su vida por demostrar ‘yo puedo’ o tomar una foto al borde la muerte. Que poner más cartelería, que dejar guardaparques todo el día, que vaya la policía, todas son válidas, algunas impracticables, pero por alguna hay que empezar. La gente juega con su vida simplemente por una foto. La vida es todo, es más que una foto», dijo.

«Tenemos un serio problema de educación no respetamos las normas, no hacemos caso a los carteles, no tenemos sentido común. En lo personal creo que hay que poner barandas de madera con señalización (abundante) y una gran parte respetará el límite, otra se seguirá comportando infrigiendo el mismo, tal vez sea su forma de vida. Esperemos nunca llegar a leer la noticia que se perdió una vida por una foto o una mejor vista de nuestra gran belleza natural», señaló.