Escapada en tren: un viaje por $6.100 al pueblo más antiguo de Buenos Aires

La costanera sobre el río Paraná, los paseos históricos y el viaje en tren convierten a Baradero en una escapada ideal para cualquier fin de semana.

Hay pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Lugares donde las plazas todavía marcan el ritmo de la tarde, donde el río aparece detrás de una hilera de árboles y donde una escapada puede resolverse con una mochila, un mate y un pasaje de tren. Eso pasa en Baradero, el pueblo más antiguo de la provincia de Buenos Aires, que vuelve a aparecer como una de las alternativas más accesibles para cortar con la rutina.

Ubicado a 118 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Baradero fue fundado en 1615 y conserva ese aire tranquilo de los pueblos ribereños. Sus calles bajas, las veredas anchas y la cercanía con el río Paraná hacen que cada recorrido pueda hacerse caminando, sin apuro y con tiempo para detenerse en cada rincón.

Una de las grandes ventajas es que se puede llegar sin auto. El tren de larga distancia que une Buenos Aires con Rosario sale todos los días desde Retiro y tiene parada en Baradero. El servicio parte a las 19:30 y llega cerca de las 22:53, ideal para una escapada corta de fin de semana.

El pasaje cuesta $6.100 en Primera y $7.900 en Pullman. Además, quienes compran online tienen un descuento del 10%, mientras que jubilados acceden a una rebaja del 40% y las personas con discapacidad viajan gratis con certificado vigente.

El viaje en tren también forma parte del plan. A medida que la ciudad queda atrás, aparecen los campos, las estaciones pequeñas y el paisaje abierto de la provincia, en un trayecto que invita a bajar el ritmo antes de llegar.

Ya en Baradero, la costanera sobre el Paraná es uno de los puntos obligados. Hay parques, sectores para sentarse frente al agua, espacios gastronómicos y balnearios que en los días templados suelen llenarse de familias, parejas y grupos de amigos.

También se puede recorrer la Plaza Mitre, con su réplica de la Pirámide de Mayo y sus monumentos históricos; visitar la Iglesia Santiago Apóstol, considerada una de las más antiguas de la provincia; caminar por el Paseo del Puerto o subir hasta el mirador del Paseo del Cristo, desde donde se obtienen algunas de las mejores vistas de la ciudad.

Lo mejor es que no hace falta organizar un viaje largo ni gastar demasiado. En Baradero, una escapada puede resumirse en algo simple: un tren, un río y un par de horas lejos del ruido.