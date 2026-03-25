El pueblo fantasma más olvidado de Buenos Aires que se convirtió en destino turístico

Un pueblo fantasma bonaerense atrae a turistas durante todo el año. Foto: Agencia NA (Google Maps)

El camino se va afinando hasta volverse apenas una huella. El viento corre bajo, como si no quisiera molestar. Y de pronto aparece: Estela. No hay cartel que dé la bienvenida ni voces que interrumpan el aire. Solo casas quietas, abiertas al paso del tiempo, como si alguien hubiese salido un momento y nunca hubiera vuelto.

A más de 600 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el partido de Puán, Estela es hoy un punto mínimo en el mapa y, sin embargo, enorme en lo que cuenta. Creció al ritmo del tren, respiró con él. Fue estación, encuentro, rutina. Hubo escuela, almacén, una fábrica de harinas, una comisaría. Hubo niños corriendo y trenes que llegaban con noticias, con gente, con futuro. Después, el tren dejó de pasar.

Como en tantos pueblos del interior, el cierre de los ramales en los años 90 fue más que una decisión: fue una forma lenta de apagar la vida cotidiana. Sin ese pulso, Estela empezó a deshilacharse. Primero se fueron algunos, después otros. En 2001 quedaban 25. En 2010, apenas dos. Hasta que en 2022 el último matrimonio cerró la puerta de su casa y se fue, llevándose lo poco que todavía latía.

Una vista aérea del pueblo Estela, en la provincia de Buenos Aires. Foto: Agencia NA (Google Maps)

Hoy, lo que queda no es ruina: es memoria en pie. Las calles de tierra siguen marcando recorridos que ya nadie hace. Los silos, oxidados, todavía recortan el horizonte. Las casas conservan gestos mínimos: una ventana entreabierta, una galería vencida, un alambre que ya no delimita nada. El ferrocarril, que fue origen, sobrevive en fragmentos, como una cicatriz larga que atraviesa el paisaje.

Y, sin embargo, Estela volvió a recibir gente. No habitantes, sino visitantes. Llegan en silencio, casi con respeto. Fotógrafos, viajeros, curiosos que buscan algo distinto. No vienen por lo que hay, sino por lo que falta. Porque en Estela no hay servicios, ni señal, ni propuestas turísticas. Hay otra cosa: la experiencia de caminar un lugar donde el tiempo dejó de avanzar.

El atractivo no se explica en una lista, pero se deja ver. La casa donde vivieron los últimos pobladores. Las estructuras rurales detenidas en su última función. Las huellas del tren. El cielo abierto, sin interrupciones. Todo invita a mirar más despacio, a escuchar lo que no suena.

Tal vez por eso Estela se convirtió, sin quererlo, en un destino. No uno convencional. No hay folleto que lo prometa. Pero empezó a aparecer en relatos, en fotos, en recomendaciones casi secretas. Como si el abandono, lejos de borrarlo, lo hubiera vuelto visible de otra manera.

Calles de tierra y casas derruidas, el paisaje de Estela, pueblo de Puán. Foto: Agencia NA (Google Maps)

Llegar no es inmediato. El viaje desde la Ciudad de Buenos Aires demanda entre siete y ocho horas, atravesando rutas largas y llanas. No es un destino para ir y volver en el día. Pero sí puede ser parte de algo más amplio: una escapada por el sudoeste bonaerense, con paradas en la laguna de Puán o en otros pueblos que todavía resisten con sus mesas servidas y sus historias vivas.

Estela, en cambio, ofrece otra escena. Una donde el tiempo no corre, donde nadie espera. Un pueblo sin habitantes que, de alguna forma, sigue diciendo cosas. Porque hay lugares que no desaparecen: solo cambian de voz. Y en Estela, lo que habla ahora es el silencio.