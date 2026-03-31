Ruta del queso: el pueblito bonaerense de 10 mil habitantes que es el reino de las picadas

En el mapa de las escapadas gastronómicas hay un pequeño pueblo bonaerense que hace años encontró su sello propio. A poco más de 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Suipacha se volvió sinónimo de quesos, tambos y picadas al aire libre.

Con poco más de 10.000 habitantes, este pueblo rural ubicado sobre la Ruta Nacional 5 concentra una de las cuencas queseras más importantes del país y propone un recorrido pensado para quienes disfrutan de comer, pasear y descubrir cómo se producen los alimentos.

La llamada Ruta del Queso nació en 2008 y este año cumple 18 años. Se trata de un circuito turístico-productivo que recorre establecimientos rurales, fábricas y granjas de la zona, donde los visitantes pueden conocer los procesos de elaboración, caminar entre tambos y corrales y terminar la experiencia con degustaciones de quesos regionales.

El paseo puede hacerse en auto, con guía o de manera independiente. No tiene un orden obligatorio y puede resolverse en una jornada o convertirse en una escapada de dos días. Se desarrolla entre los kilómetros 114 y 130 de la Ruta Nacional 5 y reúne cuatro establecimientos principales: Fermier, Cabaña Piedras Blancas, Quesos de Suipacha e Il Mirtilo.

En cada uno hay algo distinto para ver y probar.

Fermier es uno de los nombres clásicos de la ruta. Allí se pueden recorrer la fábrica y el tambo, conocer el proceso de elaboración y participar de degustaciones acompañadas con vino. Además, es uno de los pocos lugares del país donde se produce queso reblochón.

En Cabaña Piedras Blancas, la propuesta incluye una charla sobre variedades de quesos, una recorrida por el tambo caprino y la observación del área de elaboración desde un espacio vidriado. El cierre, como no podía ser de otra manera, llega con una degustación.

Quesos de Suipacha funciona como un espacio ideal para detenerse a probar y comprar productos regionales, mientras que Il Mirtilo suma una experiencia distinta, vinculada a la producción de frutas finas, arándanos y frambuesas. En este último establecimiento, las visitas guiadas permiten recorrer cultivos, degustar productos y, durante la temporada que va de octubre a diciembre, participar de la cosecha.

La mayoría de los establecimientos trabajan principalmente los fines de semana y feriados y suelen requerir reserva previa.

En Fermier las visitas guiadas se realizan sábados, domingos y feriados, con turnos a las 10 y a las 12.30. Cabaña Piedras Blancas recibe visitantes todos los días, excepto los miércoles, con recorridos de unos 75 minutos. Por su parte, Il Mirtilo ofrece turnos los sábados, domingos y feriados a las 11, 14 y 16.