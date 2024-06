Video: Las aventuras de Rolo en la nieve, el perro más simpático para conseguir tortas fritas y mimos en una joya de Neuquén

En Caviahue, hay un perro que siempre se las ingenia para conseguir lo que quiere: es el Rolo y vive al lado del hotel donde trabaja Valentina Sepúlveda de cara al lago en esta maravilla de la Patagonia cubierta por la nieve a 360 kilómetros de Neuquén capital, en el centro-oeste de la provincia y con Chile del otro lado de las montañas. Aquí, al pie del volcán Copahue y a 45 minutos del hito fronterizo, le encanta jugar entre los copos blancos con su hermana Inca y juntos corren cada vez que los suelta Stefi para que vayan a divertirse en esos paisajes de cuento, entre las araucarias y el muelle donde paran las gaviotas.

«El Rolo siempre viene a pedir algo después de jugar en la nieve en Caviahue»

Rolo siempre arma su propio plan después de los juegos. Y no tiene misterios: consiste en apostarse del otro lado del ventanal del restaurante del Hotel Lago Caviahue y poner la cara más dulce del mundo para que le habiliten un bocadito. Y si no alcanza, levanta la patita y con suavidad la apoya en el vidrio, un golpecito leve para recordar que está ahí.

El Rolo hace guardia en el ventanal del restaurante del hotel y sabe poner la cara justa y avisar con la patita para conseguir lo que quiere. Captura de video.

El Rolo tiene a la cómplice perfecta. Es Valentina, que no puede resistir la tentación de salir a acariciarlo y regalarle un bocadito. Puede ser un pedacito de torta frita, de pan o de medialuna, siempre sin que se entere el cocinero. Y pese a las advertencias de Stefi, que le pide que no le de, que tiene su alimento. «La mamá me tiene amenazada», dice Valentina y se ríe.

El Rolo también acompaña a los turistas cuando salen a caminar en el nieve en Caviahue

«Y ahora soné, porque con este video se va a enterar el cocinero», bromea y vuelve a sonreír. Lo filmó Daniel, un turista que estaba en el restaurante y lo vio. Enseguida, claro, abrió la ventana y le dio un pedacito de pan. Difícil no acercarse al Rolo, le pasa a ella y a los huéspedes que también lo miman y le dan algo. También suele acompañar a los turistas cuando salen a caminar.

El Rolo de caminata. Le gusta acompañar a los turistas.

«Es que el Rolo es inteligente, pone esa carita que está mendigando y se viene al ventanal y no hay manera de no darle algo», dice Valentina.

«Y si no está, cuando salgo se viene enseguida moviendo la cola, así que le voy a buscar algo. Después viene Stefi y me reta. Y ahora también me va a retar el cocinero», dice Valentina y vuelve a su puesto en la recepción con una sonrisa. Detrás del ventanal, el Rolo juega en la nieve. Sabe que pronto se acercará para empezar con la rutina más encantadora.