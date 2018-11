Pesca 2018: truchas mañosas, aguas frías y guías que limpian ríos

El consejo: “Aplicar el concepto de pescador, somos eso, pescadores, no capturadores. Las truchas están, hay que armarse de paciencia, trabajarlas con líneas de profundidad, buscarle la vuelta por ejemplo con una de profundidad tipo sinking y moscas pesadas como puede ser una ninfa, es decir no tan grande porque las truchas están más bien en la costa y con una mosca muy grande se pueden asustar. Una pesada como una nifa puede llegar a producir resultados positivos”, recomendó.

El Chimehuin

El Collón Cura

El Malleo

Primeros días de pesca

Operativo limpieza

En Junín de los Andes, hay una tradición que se respeta, la de limpiar el Chimehuin antes de que lleguen los pescadores.

“Es algo que se hace desde hace muchos años, más que nada para juntar la basura que se va acumulando en el río mes tras mes, principalmente tirada por gente que no tiene conciencia del valor que tiene el agua para la vida, no tiene conciencia de la cantidad de gente que no tiene agua”, dice el guía Tuqui Viscarro.

La actividad es impulsada cada año por organizaciones como Junín no tira, recicla y organismos oficiales, clubes y efectivos de fuerzas de seguridad, con la participación de los guías, que ponen a disposición las embarcaciones.

“Esta limpieza de la que hablamos la hicimos los guías. La gente de Medio Ambiente prepara otra para la segunda semana de noviembre y ahí seguiremos trabajando codo a codo”, afirma Carlos Viscarro.