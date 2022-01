Ya no pedirán PCR a los empleados de comercio de Neuquén

La ministra de Salud, Andrea Peve, se reunió con la Asociación de Comercio Industria, Producción y Afines de Neuquén (Acipan) y determinó que no se pedirá PCR a los empleados debido al poco tiempo de aislamiento requerido por la nueva cepa de coronavirus. Por otro lado, el Centro de Empleados de Comercio comentó sobre “el problema” que genera la situación epidemiológica de hoy en día en los pequeños comercios.

El presidente de Acipan, Daniel González, aseguró que “cambió la lógica en cuanto a las cepas”. Mencionó que antes eran alrededor de 15 días de aislamiento luego del PCR y que ahora las personas con contacto estrecho y confirmados deben aislarse de 5 a 7 días como máximo con esquema de vacunación completo. “Decidimos no pedir más PCR y preservarlos para casos específicos y así no saturar el sistema de salud” aseguró.

González resaltó la importancia de tener el esquema de vacunación completo, “nosotros estamos trabajando en una campaña de concientización para continuar con las medidas de prevención” agregó.

El Centro de Empleados de Comercio (CEC) habló sobre el gran problema de los ausentismos por contacto estrecho y casos confirmados, “en los comercios pequeños donde hay 4 empleados, es donde se genera más inconvenientes”, afirmó. “El problema es que lo único que tenemos es lo establecido en la legislación” donde se pide el certificado en casos de ausencia.

“A veces pasa que dicen que se van hisopar y no van entonces no presentan certificado. O ya tuvieron Covid y ahora son contacto estrecho y se tienen que aislar igual” comentó el secretario general del CEC, Sergio Rodríguez. Manifestó que el 15% de trabajadores son los que están en grandes superficies con delegados y que resuelven estas situaciones sin problema. Pero que el 85% restante, trabajadores de pequeños comercios, es donde más problemas hay. “Donde nosotros estamos organizados no tenemos inconvenientes” agregó.

Mencionó que de todas formas “se analiza caso por caso y se ve cómo se resuelve” y que la mayoría de los empleados y empleadores es comprensiva con la situación.