Autotest Covid 19: cómo se aplicará en las farmacias de Neuquén

Con la aprobación de cuatro autotest Covid 19 por parte de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y el anuncio de la ministra Carla Vizzotti, las farmacias en Neuquén ya iniciaron el proceso de adaptación para la venta y asesoramiento a pacientes. Así lo confirmó la presidenta del Colegio Farmacéuticos Neuquén, Viviana Quesada en «Vos a Diario» (RN RADIO 89.3): «queremos colaborar con el sistema salud de la mejor manera, como venimos haciendo».

La referente detalló que representantes del Colegio se reunieron ayer con la ministra de Salud Andrea Peve para dialogar sobre la propuesta de comercialización del autotest. «Hemos recibido la habilitación de poder venderlos, como también otras provincias. A raíz de la demanda se va a revocar la resolución a nivel provincial que lo prohibía y se va a esperar la firma de Nación para empezar con la venta«, expresó Quesada.

Respecto a la comercialización del kit, cuando el cliente llegue a la farmacia y lo compre tendrá que «firmar una declaración jurada de que se lleva el test y se lo va a hacer con el compromiso de avisar a la farmacia el resultado», explicó Quesada. Este mismo se informará al Ministerio de Salud a través de una plataforma digital que están instalando en las farmacias.

El autotest funciona con una modalidad similar al que se usa en DetectAr: es un kit que trae un hisopo y una solución reveladora. Quesada detalló que para obtener el diagnóstico hay que introducir el hisopo unos dos centímetros en la nariz, hacer un raspado de las fosas y después colocarlo en la solución reveladora. «Se realiza la revelación de ese material en un tubito que trae el kit y de ahí se obtiene el resultado«, comentó.

Señaló que uno puede determinar el diagnóstico a través de las líneas en el visor: «Dos rayitas positivo, una negativo y también indica si está mal realizado«. Igualmente, la referente explicó que si «sale negativo sea este test o sea otro, no es 100% seguro que no tenés coronavirus, si los síntomas siguen hay que repetir el test». A su vez, añadió que esto no descarta la necesidad de realizarse un PCR y ser guiado por un profesional de la salud.

La intención es que el paciente sea quien se realice el test en su domicilio y brinde la información del resultado a la droguería donde lo compró. Quesada señaló que lo positivo de este método de auto diagnóstico «es que se va a descomprimir el Detectar, que está muy saturado. Vamos a trabajar en conjunto con el ministerio dando las mismas instrucciones para que el paciente tenga una información uniforme».

Quesada detalló también que desconocen el precio de mercado que tendrá el autotest y consideró que no se pueden hacer proyecciones hasta que no se comience a importar de forma oficial. La farmacéutica supuso que las obras sociales no cubrirán la compra, como ocurre con otros test distintos.

Luego de la reunión, Peve publicó fotos del encuentro y adelantó que es posible que también se vacune en las farmacias. Desde la semana pasada, la provincia amplió la estrategia de vacunación a los centros privados de Salud.

