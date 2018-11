Doña Fela y la maravillosa fábrica de gírgolas en Yo Como

Fabián Muñoz y su hermano Alfredo nunca se imaginaron que el pedazo de tierra de sus padres en Costa De Reyes, en Vista Alegre, con el tiempo se transformaría en una productora de hongos comestibles.

Flérida, la madre de ambos, es la protagonista y la responsable de encender la mecha de esta bomba novedosa y productiva.

Hablamos con Fabián entre los preparativos de la nueva feria Yo Como este 10 y 11 de noviembre en el Paseo De La Costa, donde compartirá espacio con más productores de la región.

- ¿Cómo nace el proyecto?

- Nace desde hace más de 15 años. Mi madre había enviudado recientemente, y como es una guerrera salió a trabajar en unos planes municipales. Una productora de hongos de la zona de Vista Alegre, ocupó a estos trabajadores de planes, a cambio de enseñarles a producir. Desde entonces Flérida, comenzó a aprender, luego nosotros, sus hijos, comenzamos a apoyar esta idea. Así comenzó con unos pocos troncos, la municipalidad llevaba agua cada tanto y los regábamos con una manguera. Entonces comenzamos a estudiar y poder darnos cuenta que podía ser sustentable y un buen proyecto. Se comenzó a invertir, a destinar dinero de algunos ahorros en aspersores, bombas , riegos, etc. Durante muchos años se invirtió lo que se producía, no ganamos. Cuando pudimos obtener las habilitaciones de nuestros productos comenzamos a mejorar las ventas y a invertir aún más para mejorar la producción hasta lograr construir la planta de producción de hongos en sustrato, que nos provee de gírgolas frescas en forma permanente.

- ¿Cómo se llevan con las ferias?

- Bien, nos llevamos bien. Nos gustan las ferias, nos gusta charlar con los clientes, informar sobre las gírgolas, que conozcan el producto, ver las expresiones cuando prueban los escabeches, el asombro cuando llevamos una bolsa o un tronco en producción, está muy bueno. Además esta movida actual de comprar directamente al productor, de comer sano, frescos... nos obliga a estar en las ferias.

- ¿Qué expectativas tienen con Yo Como?

- Muchas, espero que esta edición sea mejor que la del año pasado, que las ventas sean muchas. Me gusta esta feria porque el objetivo es claro, principalmente gastronómica con charlas, educación, muestras, etc. y no una feria política.

- ¿Qué productos elaboran y llevarán a la feria?

- Elaboramos escabeches de Girgolas, Hongos deshidratados y polvo de Hongos. Además llevamos Hongos frescos y un Novedoso Kit de Autocultivo con el cual podes tener tus propios hongos con solo regarlos.

- ¿Cómo recomendás comer las gírgolas?

- De cualquier forma, a la plancha, risotto, milanesas, escabeches, guisos, con carnes, pastas. De todas formas quedan buenos.

