Sebastián Grupico hace verdaderas “joyas” de chocolate, en La Angostura

“No sabría decir desde cuándo tengo esta pasión por el chocolate. Hace muchos años que soy gastronómico y amo lo que hago”, cuenta Sebastián a Yo Como. “Considero que el chocolate es un producto noble y me permite explorar ampliamente la creatividad”, agrega.

- ¿Cómo es que llegaste a La Angostura?

- En un primer momento fue un refugio. Este rubro además de ser apasionante es hostil y muy competitivo. Me cansé, llevaba 15 años de carrera y llegué a la villa a respirar otro aire y me enamoré del lugar. Al principio no fue tan fácil pero cuando hay convicción todo puede lograrse y acá estoy cumpliendo algo que siempre quise hacer, Chocolate.

Sebastián confiesa que “el chocolate representa una parte fundamental de mi vida, no solo le dio otro sentido a mi carrera sino que transformó mi vida cotidiana. Hago lo que quiero hacer”.

“Cuando comenzó a gestarse Punto Chocolate teníamos claro que queríamos de este noble y versátil producto la mejor calidad, diseño e imagen destacado y estar a la vanguardia. Esas fueron nuestras premisas. Nuestra intención era conjugar las características y cualidades del cacao con un producto final que no solo fuese alimento sino que también fuera una pieza de arte”, expresa.