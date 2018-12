La marea roja copó la zona de puentes y volvió a gritar: ¡Yo Corro!

“El día acompañó. Muy organizado. Excelente el servicio de masajes. La clase de zumba antes de empezar estuvo

muy buena”.

Gabriela Badell, participó por primera vez del

Yo Corro.

“Me sentí muy bien. Soy de Plottier. Cada dos días salgo a correr un poco sin exigirme. Por eso hoy hice la de 6 kilómetros”.

Juan Guzmán, se sumó a

la competencia junto

a su hermana Laura.

Este año más personas aprovecharon el servicio gratuito de kinesiologia y masajes que ofreció personal de la Universidad de Flores en el punto de llegada.

“Contenta y feliz porque veo que los entrenamientos van dando resultados. Cuatro o cinco veces por semana entreno. Quiero mejorar”.

Nancy Maselli fue la gandora en la categoría

de mujeres.

Martin Vásquez clavó el reloj en 33 minutos 17 segundos y fue el ganador de la tercera edición.

“El año pasado quedé quinto, y este año el objetivo era entrar en los tres primeros”, comentó Vásquez.

Sobre la clave para llevarse la victoria indicó: “solo constancia y salir a buscar un buen parcial en toda la carrera y eso creo que se logró. Por eso tuvimos una diferencia con el resto”, sostuvo tras ganar la competencia.

“Muy buen nivel el regional y excelente carrera”, expresó el atleta que es oriundo de Allen pero que entrena en Cipolletti.

Completaron el podio Francisco Moisés y Alberto Bravo, el segundo y tercer lugar.

En la categoría femenina el triunfo fue para Nancy Elizabeth Maselli, y le siguieron Romina Selzler y Joana Parra.

“Mi objetivo fue mirar para adelante. Vi de no matarme, ni de ir al límite e ir ahorrando energía, y a lo último di todo lo que tenía. Me salió como la había planeado”, reveló Nancy sobre la meta que tenía antes de salir.

Dijo que el running es “algo que me gusta, que me inculcó una persona que me dijo vamos a correr y estar en estado, y me enganché y apasioné”. Ahora asegura que irá por más.