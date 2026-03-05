Messi y Trump en la Casa Blanca: los detalles del encuentro junto al plantel del Inter Miami

Lionel Messi y el plantel del Inter Miami asitieron a la Casa Blanca y se encontraron con Donald Trump. (Foto: AFP)

En su primera imagen juntos, Lionel Messi y Donald Trump participaron del reconocimiento al Inter Miami como último campeón de la MLS que se dio esta tarde en la Casa Blanca.

El capitán argentino ingresó al recinto junto al presidente de Estados Unidos y el propietario del club, Jorge Más. También participó Rodrigo De Paul, el roquense Facundo Mura y el DT Javier Mascherano.

Durante el discurso de Trump, se dieron momentos de complicidad con Messi. El predidente dijo que su hijo es fanático del jugador argentino y lo comparó con Pelé.

«Es de mi agrado decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes: bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi», dijo Trump.

"Es de mi agrado decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes: bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi"



Donald Trump reconoció al jugador de la Selección Argentina y destacó que su hijo "es gran fan" suyo.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/0UA2sFMCTh — Corta (@somoscorta) March 5, 2026

Desde el Inter Miami, le obsequiaron al presidente estadounidense una pelota firmada por Messi y una camiseta del club.

Donald Trump entró acompañado por Leo Messi en el acto de la Casa Blanca por la victoria de Inter Miami en la MLS Cup. pic.twitter.com/vohakY0yTe — Corta (@somoscorta) March 5, 2026

Uno de los momentos más incómodos del encuentro fue cuando Trump opinó sobre el conflicto bélico con Medio Oriente mientras todo el plantel de Inter Miami seguía a sus espaldas.