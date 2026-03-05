SUSCRIBITE Diario papel
Messi y Trump en la Casa Blanca: los detalles del encuentro junto al plantel del Inter Miami

Lionel Messi, junto al plantel del Inter Miami, visitó la Casa Blanca y se encontró con Donald Trump.

Por Redacción

Lionel Messi y el plantel del Inter Miami asitieron a la Casa Blanca y se encontraron con Donald Trump. (Foto: AFP)

En su primera imagen juntos, Lionel Messi y Donald Trump participaron del reconocimiento al Inter Miami como último campeón de la MLS que se dio esta tarde en la Casa Blanca.

El capitán argentino ingresó al recinto junto al presidente de Estados Unidos y el propietario del club, Jorge Más. También participó Rodrigo De Paul, el roquense Facundo Mura y el DT Javier Mascherano.

Durante el discurso de Trump, se dieron momentos de complicidad con Messi. El predidente dijo que su hijo es fanático del jugador argentino y lo comparó con Pelé.

«Es de mi agrado decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes: bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi», dijo Trump.

Desde el Inter Miami, le obsequiaron al presidente estadounidense una pelota firmada por Messi y una camiseta del club.

Uno de los momentos más incómodos del encuentro fue cuando Trump opinó sobre el conflicto bélico con Medio Oriente mientras todo el plantel de Inter Miami seguía a sus espaldas.

Foto: AFP

