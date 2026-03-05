Más cambios en Justicia: Mahiques pidió la renuncia a los titulares de la IGJ, la UIF y otros organismos

El flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, comenzó a imprimir su sello en la cartera y solicitó la renuncia de los titulares de varios organismos que dependen del ministerio, entre ellos la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Unidad de Información Financiera (UIF), en el marco de una reconfiguración de la estructura judicial del Gobierno.

Justicia: Mahiques pidió la renuncia a los titulares de organismos clave

La nueva etapa del Ministerio de Justicia también tiene como figura central al secretario Santiago Viola. La flamante mesa política judicial de la administración libertaria cuenta con una fuerte influencia de Karina Milei, quien comenzó a ganar mayor peso en el armado político del área.

En ese contexto, la nueva conducción inició una serie de reuniones para ordenar la transición entre la gestión saliente y la actual. Como primera medida, la administración entrante decidió pedir la renuncia de la mayoría de los titulares de organismos públicos que dependen de la cartera.

Entre las áreas bajo la órbita del Ministerio de Justicia se encuentran el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes Recuperados, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuración del Tesoro.

Uno de los cambios confirmados es la salida del titular de la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo, un organismo clave en el marco de la disputa que el Gobierno mantiene con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Además, según fuentes oficiales, el exviceministro de Justicia Sebastián Amerio será designado como nuevo procurador del Tesoro.

“Llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos”, afirmó Mahiques en declaraciones a A24. El ministro también planteó la necesidad de contar con “fiscales y jueces capacitados”.

El objetivo de la nueva conducción es renovar la cúpula de los organismos que dependen del ministerio y avanzar en la designación de funcionarios propios y alineados con la gestión.

Infobae | NA