Presión para Colapinto: los ambiciosos objetivos que fijó Briatore en Alpine antes del GP de Australia

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comienza este jueves por la noche (hora argentina) y en Alpine ya tienen claras las metas para el nuevo campeonato. El dirigente italiano Flavio Briatore, actual asesor deportivo de la escudería, aseguró que el equipo deberá pelear regularmente por los puntos con sus dos pilotos: Franco Colapinto y Pierre Gasly.

Tras un 2025 complicado en el que el equipo terminó en el fondo de la parrilla, el team francés con sede en Enstone decidió realizar cambios importantes. Entre ellos, la incorporación de motores de Mercedes, con la intención de mejorar el rendimiento y volver a competir en la zona media-alta del campeonato.

Objetivo claro: sumar puntos todas las carreras

En la previa del inicio del campeonato, que comenzará con el Gran Premio de Australia, Briatore explicó cuál es la vara que tendrá el equipo durante el año. «Tenemos que estar constantemente entre los seis o siete primeros, o incluso más arriba si las circunstancias lo permiten», señaló el dirigente en una entrevista con el medio francés RMC Sport.

El italiano también fue claro sobre la necesidad de mantener regularidad a lo largo de toda la temporada. Según explicó, el objetivo no es conseguir un buen resultado aislado por factores externos como la lluvia o incidentes en carrera, sino repetir actuaciones competitivas en cada Gran Premio. «Entre los seis primeros habrá dos McLaren y dos Mercedes. Tenemos que mantenernos por delante de Williams. No queremos ser cuartos, quintos o sextos una sola vez porque llueva o haya una bandera roja, sino ser constantes«, explicó Briatore.

En ese sentido, el dirigente sostuvo que la meta mínima para el equipo será terminar en los puntos en cada competencia del calendario. «Históricamente somos un equipo de fábrica y tenemos que estar en la cima. Si podemos sumar puntos de forma constante y desafiar a los grandes equipos, entonces terminar entre los seis primeros es el objetivo mínimo«, afirmó.

De acuerdo con los análisis previos al inicio del campeonato, Alpine aparece como uno de los candidatos a liderar el segundo pelotón de la parrilla, por detrás de los equipos más fuertes como McLaren, Mercedes, Ferrari y Red Bull.

Sus principales rivales en la zona media serían Williams, Haas y Racing Bulls, equipos con los que peleará directamente por los puntos durante el año. El verdadero potencial del equipo empezará a verse cuando la actividad oficial comience en pista en Melbourne, donde Colapinto iniciará su primera temporada completa en la Fórmula 1 con Alpine.

El cronograma completo del GP de Australia

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22:30 (hora argentina)

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 2:00

Práctica Libre 3: 22:30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2:00

Domingo 8 de marzo