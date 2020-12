Zapala aislada y desabastecida por el corte de desocupados en la Ruta 22

Desde el lunes, integrantes del Polo Obrero se encuentran apostados en la Ruta 22 a la altura de El Cristo, en Zapala. Reclaman trabajo digno y aumento en el valor de las contraprestaciones de las cuadrillas que realizan las tareas de limpieza urbana en espacios públicos de la ciudad y la concreción del acceso a las tierras. Unos 30 camiones están varados y la ciudad comienza a sentir el desabaestecimiento.

"Hay desabastecimiento de combustible y de alguna que otra mercadería que tiene que ver con los frescos, frutas, verduras", contó en diálogo con RTN Radio, la secretaria de Gobierno, María Belén Aragon. Y señaló: "lamentablemente Zapala y el interior de la provincia están siendo rehenes de este grupo chico, porque no dejan de ser 15 o 20 personas que están apostadas desde el lunes en la ruta 22, impidiendo el tránsito de camiones".

En ese sentido, puntualizó que son entre 30 y 40 camiones los que están varados y que desde ayer la Municipalidad los está asistiendo con comida y agua. El único camino alternativo el de El Mundano y pese al mantenimiento que realiza Vialidad se deteriora constantemente, ya que no es un camino destinado al tránsito constante y pesado. La secretaria de Gobierno indicó que los camiones también pueden pasar por allí.

El martes, Aragón se reunió con los manifestantes pero no llegaron a una solución. Fabián Antihual, uno de los representantes del Polo Obrero en Zapala, señaló que “fue una tomada de pelo” porque no avalaron las demandas y no existió ofrecimiento alguno.

Al respecto la funcionaria municipal sostuvo que "lo que reclaman es algo imposible e inviable de solucionar por parte del departamento ejecutivo municipal". En ese sentido explicó que los manifestantes piden un incremento del 100% de lo que están percibiendo actualmente por parte de la municipalidad, y también el ingreso de 63 personas nuevos a estos programas que los calificó como una "ayuda" por la cual los beneficiario deben hacer una contraprestación de trabajo.

También aseguro que quienes reclaman con un corte de ruta que cumple hoy cuatro días, no han realizado esa contraprestación de trabajo, pero que la Municipalidad igual les ha pagado los 6.000 pesos durante todo el año. En total los desocupados en esta condición y que esperan por la definitiva conformación de cooperativas de trabajo son 396 en total, "aunque no todos son de esta organización", puntualizó Aragón.

Los manifestantes reclaman también "trabajo genuino". Pero la funcionaria aseguró que tras esa consigna lo que busca es incoporarse al Estado: "quieren ser empleados municipales, el trabajo no les interesa".

Respecto al reclamo del acceso a tierras que plantean quienes permanecen en la ruta, Aragón explicó que la Municipalidad se encuentra en un proceso de "reorganización" del sector y que "tendrán que esperar" como el resto de la población de Zapala.

Además, la secretaria de gobierno señaló que el grupo de manifestantes es intransigente y que es imposible mantener el diálogo. "El contacto de ellos con la Municipalidad es casi nulo, yo propicie el contacto, así que no se cuál es el motivo real que los tienen ahí impidiendo el tránsito de los camiones porque claramente no es una solución del departamento ejecutivo municipal".

También detalló que desde el lunes mismo hay una orden de la jueza Domínguez para desalojar la ruta que "no ha sido efectiva, no entiendo aún los motivos". Al respecto aseguró que tomaran cartas en el asunsto ya que "no pueden 15 personas impedir el derecho constitucional" de circular.