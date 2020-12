Al mediodía podría endurecerse el corte de ruta en Zapala

El lunes a la 7 de la mañana, el Polo Obrero de Zapala inició un corte total de la ruta 22 a la altura de El Cristo. Reclaman trabajo digno y aumento en el valor de las contraprestaciones de las cuadrillas que realizan las tareas de limpieza urbana en espacios públicos de la ciudad. Ayer tuvieron una reunión con el Municipio, pero no llegaron a ningún acuerdo. Este mediodía podrían endurecer la medida.

"La situación es bastante grave porque los camiones se atravesaron y no están dejando pasar casi a nadie, solo ambulancias y algunos que vayan de urgencias", explicó en diálogo con RTN Radio, Fabián Antihual, integrante de la organización social de Zapala.

Además señaló que este mediodía realizarán una asamblea y que allí definirán las acciones a seguir. Pero anticipó que podría endurecerse la medida cortando, también de forma total, los caminos alternativos a la ruta 22.

Según detalló Antihual, son unas 80 personas las que permanecen en el corte de ruta, ya que van rotando.

Respecto de la reunión con la Municipalidad, el dirigente social señaló que "el municipio no nos está dando respuestas. Hay muchos compañeros que no perciben nada. Queremos trabajo digno para todos los compañeros. Está muy difícil conseguir trabajo".

Y por otra parte, reclamó que los atienda el intendente Carlos Koopmann. "Al intendente no lo conocemos, no da la cara, no da respuesta", confió Antihual.

Además de trabajo genuino, el Polo Obrero de Zapala reclama una actualización del valor de las contraprestaciones de las cuadrillas que realizan las tareas de limpieza urbana en espacios públicos de la ciudad. Actualmente cobran una suma de 6 mil pesos y quieren que se duplique la suma.