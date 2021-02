Zlatan Ibrahimovic, LeBron James y un polémico cruce

Dos de los mejores deportistas contemporáneos que ya son históricos antes de retirarse protagonizan un cruce discursivo inusitado. Se trata de Zlatan Ibrahimovic y LeBron James, quienes realizaron declaraciones en las últimas horas.

El futbolista sueco, que juega en el Milan de Italia, fue consultado sobre la estrella de Los Lakers y dio su punto de vista. “Lo que hace es fenomenal, sin embargo, no me gusta cuando la gente con cualquier tipo de estatus habla de política. Haces lo que se te da bien. Juego al fútbol porque soy el mejor jugando al fútbol. No hago política. Si fuera político, me dedicaría a la política. Este es el primer error que cometen los famosos cuando sienten que han llegado. Para mí, es mejor mantenerse alejado de estos temas y hacer lo que se te da bien, de lo contrario te arriesgas a no causar una buena impresión”, dijo Zlatan.

Cabe recordar que James encabezó la lucha de los jugadores en la NBA, que llegaron a parar el torneo en medio de los playoffs de la temporada pasada, exigiendo frenar las conductas y políticas racistas en Estados Unidos y en todo el mundo.

Luego de la victoria sobre Portland de anoche, en la que su equipo cortó una racha de 4 derrotas consecutivas, una de las preguntas a LeBron se refirió a este tema. El campeón de la NBA respondió: ''Tengo más de 300 niños en mi escuela (I Promise School) que necesitan una voz y yo soy su voz… Nunca me callaré cuando algo está mal. Yo hablo por mi gente, hablo de igualdad, de injusticia social, racismo, supresión de voto sistemática. Soy la persona equivocada a la cual atacar, porque soy una mente educada, hago mi tarea antes de opinar''.

Además James agregó que “no hay manera de que me limite solo a dedicarme a los deportes porque entiendo esta plataforma y lo poderosa que es mi voz. Es gracioso que él diga eso: creo que en 2018 fue él quien dijo, cuando estaba en Suecia, que sintió racismo porque su apellido no era una apellido normal en Suecia. ¿Correcto? Dijo eso, ¿verdad? Creo que lo dijo”.

El cruce generó repercusiones en las redes sociales, donde la mayoría del público se puso del lado del jugador de básquet, quien trascendió las fronteras del deporte y se involucró en la lucha social.

