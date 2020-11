Acusaron al organizador de una fiesta en el patio cervecero de Cutral Co

La jueza de Garantías, Laura Barbé dio hoy por formulados los cargos contra un hombre por violar las medidas para evitar la propagación de una epidemia, mediante la organización de un evento, en una cervecería de Cutral Co. Así lo acusó la fiscala del caso, Gabriela Macaya por el hecho que ocurrió la noche del 9 de octubre.

Esa noche, ante una denuncia telefónica se dispuso un operativo en un patio cervecero de Cutral Co entre el personal de Bromatología y la policía. En el lugar, se corroboró que había cerca de 90 asistentes y no se cumplían con las medidas de distanciamiento ni cuidado.

La imputación la realizó hoy la fiscala Macaya, durante una audiencia efectuada mediante videoconferencia. Macaya después de plantear que el pasado 9 de octubre, alrededor de las 20.30 en la cervecería propiedad del acusado se constató que se estaba realizando un evento social. Fue promocionado como “Oktoberfest” por el imputado, mediante redes sociales.

De ese evento participaban alrededor de 90 personas y se desarrolló sin respetar “los protocolos sanitarios establecidos en la normativa, al permitir sobrepasar la capacidad de personas habilitadas en el lugar, quienes no respetaron el distanciamiento social, como así tampoco el uso de protección facial”, tal como argumentó la funcionaria judicial.

El delito que la fiscal del caso atribuyó fue violación de medidas dispuestas por autoridad competente para evitar la propagación de una epidemia en carácter de autor (artículo 205 del Código Penal).

La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el acusado “violó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, ordenado por el Presidente de la Nación mediante Decreto 297/2020 de fecha 19/3/2020, y sus respectivas prorrogas, y los decretos provinciales del Neuquén 390/20, 412/20 de fechas 22/03/2020 y 27/3/2020 y sus respectivas prórrogas, con la finalidad de impedir la propagación del virus COVID-19”.

Agregó que “estas disposiciones fueron intensificadas, imponiéndose mayores restricciones a la circulación y a las reuniones sociales atento el creciente número de casos contagiados en la provincia”.

La jueza de Garantías después de avalar la formulación de cargos fijo el plazo de investigación en tres meses.