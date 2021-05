Adiós a la cocinera de Blancaflor: la harina cambió su logo y generó polémica

La cocinera que acompañó a la marca de harinas Blancaflor fue eliminada recientemente del producto. La decisión generó comentarios contrapuestos en Twitter: hubo quienes celebraron la iniciativa y otros que lamentaron la pérdida.

De esta manera, Blancaflor modificó el diseño de su paquete: quitó a la cocinera morena y ubicó allí su tradicional logotipo dentro de un palo de amasar.

La viralización de la imagen provocó una ola de repercusiones en las redes sociales.

Mientras algunos usuarios lamentaron la modificación y despidieron con nostalgia a la histórica cocinera; otros celebraron la modificación por dejar atrás una evocación xenófoba.

Las reacciones:

Adhiero, deconstruyen para ser políticamente correctos y terminan discriminando a una pastelera de color no blanco que estaba hace décadas en el logo de Blancaflor. Con la de "mamá cocina" de color hegemónico no tienen problema, no? https://t.co/DmX295Gynp pic.twitter.com/HViI0xcinl