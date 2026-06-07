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Necrológicas de hoy, domingo 7 de junio de 2026

Las necrológicas del día de hoy, domingo 7 de junio, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

Ortiz, José

Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro querido compañero, ejemplo de militancia durante toda su vida. Siempre en nuestro corazón, querido monito. Acompañamos a su familia en este momento de gran tristeza.Angela y Oscar Parrilli

Traballoni, Oscar Virginio

Falleció el 5 de junio en la ciudad de Buenos Aires, a los 78 años, acompañado de sus seres queridos, esposa e hijos.Te despedimos con una gran tristeza, recordando tu presencia permanente, tu capacidad para reunir a familia y amigos, y tu entrega para acompañarnos y cuidarnos a todos.Hasta siempre. Tu cuñada Martha; tus sobrinos Estela, Ángeles, Miguel, Pinino, Iván y Gisela; y tus sobrinos nietos Lucas y Miguel.

ORTIZ, JOSE EDESIO

Falleció en Neuquén el día 4 de Junio a la edad de 81 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Republica de Italia 3979, serán inhumados el día 6/6/2026 a las 10:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

CAMINO, ELISARDO BERJAMIRO

Falleció en Neuquén el día 5 de Junio a la edad de 88 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 15:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

ANCATRUZ, ADOLFO

Falleció en Cipolletti el día 05 de Junio a la edad de 81 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, serán inhumados a las 12:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

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