Necrológicas de hoy, domingo 7 de junio de 2026

Ortiz, José Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro querido compañero, ejemplo de militancia durante toda su vida. Siempre en nuestro corazón, querido monito. Acompañamos a su familia en este momento de gran tristeza.Angela y Oscar Parrilli

Traballoni, Oscar Virginio Falleció el 5 de junio en la ciudad de Buenos Aires, a los 78 años, acompañado de sus seres queridos, esposa e hijos.Te despedimos con una gran tristeza, recordando tu presencia permanente, tu capacidad para reunir a familia y amigos, y tu entrega para acompañarnos y cuidarnos a todos.Hasta siempre. Tu cuñada Martha; tus sobrinos Estela, Ángeles, Miguel, Pinino, Iván y Gisela; y tus sobrinos nietos Lucas y Miguel.

ORTIZ, JOSE EDESIO Falleció en Neuquén el día 4 de Junio a la edad de 81 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Republica de Italia 3979, serán inhumados el día 6/6/2026 a las 10:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

CAMINO, ELISARDO BERJAMIRO Falleció en Neuquén el día 5 de Junio a la edad de 88 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 15:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF