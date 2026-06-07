Carlos Agustín Ríos, maestro, periodista e investigador

“Corresponde evocar, en oportunidad de cumplirse el 7 de junio próximo, el Día del Periodista, algunos de los esforzados paladines que antaño trazaron con su esfuerzo la trayectoria del periodismo neuquino y señalar a los que hoy bregan con su esfuerzo diario, en dar impulso firme al progreso de la Provincia”. Con estas, sus propias palabras, homenajeamos a todos los periodistas.

Don Ríos escribió la historia del periodismo neuquino: fue un maestro uruguayo, de Paysandú, que llegara a estas tierras en la primera mitad del siglo XX, con las primeras “oleadas pedagógicas”, abrazando la causa de la educación. Fue el primer director de la Escuela Nacional Nº 53 de Hua Hum. Fue también historiador, preocupado en plasmar en el papel las vivencias de estas tierras que lo adoptaron. Analizó cada uno de los periódicos que fueron apareciendo en las dos etapas de la historia neuquina: la territoriana y la etapa provincial.

El Dr. Gregorio Álvarez, en su Historia” Neuquén, su historia, geografía y toponimia” escribió sobre los primeros periódicos del Neuquén aparecidos en la entonces capital del territorio Chos Malal,-Fines del Siglo XIX- considera que “La Estrella de Chos Malal” tuvo el honor de ser el primer periódico del territorio “una hoja amena y seria a la vez, que daba fe ante el resto del país de la existencia de este pueblo entonces remotísimo”.; colaboraba en la edición con don Manuel J. Olascoaga, el Sr. Francis Albert. Lo que fue el periodismo de ayer a través de los diferentes órganos de publicidad que aparecieron en nuestra provincia y lo que trasunta el periodismo de hoy con los nuevos y modernos medios de difusión, sirve para mantener vivo el recuerdo. Permanecer fieles a los altos postulados del periodismo, es estar contribuyendo a acrecer y a fortificar la libertad de prensa, sortear con mayores posibilidades de éxito las situaciones difíciles y mantener debidamente informada a la población. Bajo tales conceptos debe entenderse el periodismo, faena difícil que, sobre todo, para ser eficaz, y para ser realizado con el sentido social que impone su propia naturaleza de receptor y trasmisor de la opinión pública, sirva a la vez de guía y orientación.

A decir de don Ríos, por primera vez en la historia del periodismo de la Patagonia,una agencia de noticias nombró representante en nuestra región. El 1 de junio de 1951, la agencia Nacional de Noticias, TELAM, designó en el cargo de corresponsal al señor Diego Manuel Flores Jiménez, que luego fue Jefe corresponsal.

El Servicio informativo de LU5 Radio Neuquén- siguiendo al mismo autor-, establece que “el 7 de enero de 1950, con asistencia de las más altas autoridades del entonces territorio nacional, el señor Diego Flores Giménez, al crear el Servicio Informativo de LU5 Radio Neuquén, dejó inaugurada la prensa oral de la Patagonia”.

Entre otros conceptos de su discurso, Flores Giménez expresó: “Dejar inaugurado hoy por LU5 este espacio informativo radial, es un esfuerzo más para servir a las exigencias del comercio, la industria y el público en general de esta región de la patria, cual es nuestro querido Neuquén y el Alto Valle de Río Negro, pletórico de pujanza y ávido de porvenir”.

Luego dijo que “se esperaba llegar al pueblo con el mayor bagaje de noticias y comentarios, en una forma ágil y moderna, al ritmo de la época en que vivimos. Esperamos cumplir de esta suerte, con una función augusta y noble, cual es el periodismo al servicio del público y del país”. También dijo: “vaya también a LU5, emisora que ha venido a estas regiones con el ánimo de ser un decisivo factor de progreso y cultura, como lo estamos comprobando, mi sincero reconocimiento y mis fervientes votos por su constante superación”.

Hoy observamos una foto en la que podemos ver un grupo de personas que formaron parte de la historia neuquina en una fiesta de LU5, a fines de la década del ’70. De izquierda a derecha: Chelito Hugo Berbel, hijo del recordado Marcelo Berbel, autor de la música del himno provincial, conocido cantante que junto con su hermana Marité Berbel conformaron un dúo excelso en música patagónica. El profesor Helvecio Caldora, que tenía a su cargo el informativo de la radio. Ricardo Ricky Funes, también formaba parte del informativo radial. La Srta. Inés Vutaband era secretaria de la emisora. Chiquito Celata, recordado neuquino que tenía un programa de tangos, era uno de los dueños del boliche “Gente”, que congregaba a la juventud de aquellas épocas. Su papá tenía el bar de la calle Sarmiento; Lía Palma, esposa de Ricky Funes y locutora de inolvidable voz, y Freddy Vega, operador de la emisora.

Nuestro homenaje a todos los periodistas de la prensa oral y escrita, por la importante labor llevada a cabo, como lo soñó Mariano Moreno al crear La Gazeta de Buenos Aires e informar a aquel pueblo del ex virreinato los aconteceres de la revolución de mayo. Beatriz Carolina Chávez.