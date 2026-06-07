La calificación que abre puertas y preguntas

La mejora de la calificación crediticia de Neuquén es relevante para las finanzas provinciales.

Las calificaciones crediticias funcionan como una referencia para bancos, organismos multilaterales e inversores.

Una nota más alta suele traducirse en menores costos de financiamiento y mejores condiciones para acceder al mercado de capitales. Por eso el gobernador Rolando Figueroa vinculó rápidamente esta mejora con la posibilidad de obtener recursos destinados a infraestructura.

La provincia cuenta con autorización legislativa para acceder a financiamiento por hasta 500 millones de dólares. En una jurisdicción que demanda nuevas rutas, escuelas, hospitales y servicios públicos, la necesidad de infraestructura es evidente. La propia calificadora considera que Neuquén tiene margen para incrementar su endeudamiento sin comprometer su capacidad de pago. Pero el informe permite observar que la mejora de la nota no responde únicamente a una reducción de la deuda.

También se explica por cambios en la administración financiera y por el fortalecimiento de los ingresos asociados a la actividad hidrocarburífera. Entre esos factores aparece uno que durante años ocupó el centro de las preocupaciones fiscales: la situación del Instituto de Seguridad Social del Neuquén. FIX sostiene que la mejora de la calificación se apoya, entre otros aspectos, en el equilibrio alcanzado por el ISSN durante dos años consecutivos y en la consolidación de los resultados operativos de la provincia.

Se trata de un dato significativo porque el sistema previsional provincial fue históricamente una fuente de tensión para las cuentas públicas. Sin embargo, la situación merece una lectura prudente. El ISSN no publicó oficialmente su balance correspondiente a 2025; la valoración de FIX se basa en la información suministrada por la provincia y en los datos de su análisis. El debate de fondo tampoco pasa exclusivamente por el resultado de un ejercicio contable.

Expansión de Vaca Muerta y el sistema previsional

El equilibrio reciente del ISSN se explica por el crecimiento de aportes y contribuciones derivado de la expansión económica, pero también por el contexto excepcional generado por Vaca Muerta. El aumento de las regalías hidrocarburíferas fortaleció las cuentas públicas y permitió sostener una estructura que sigue enfrentando desafíos de largo plazo vinculados al envejecimiento poblacional y a la relación entre trabajadores activos y jubilados.

Otro aspecto destacado por FIX es el abandono de una práctica habitual durante años: la emisión de Letras del Tesoro para cubrir necesidades transitorias de caja. La calificadora remarca que la provincia logró cancelar esos instrumentos y romper con una dinámica que presionaba las finanzas de corto y mediano plazo. Se trata de una señal positiva porque reduce la dependencia de mecanismos de financiamiento de emergencia y mejora la previsibilidad fiscal.

La mejora de la calificación representa, en definitiva, un reconocimiento al ordenamiento financiero alcanzado por Neuquén. También abre la puerta para acceder a crédito destinado a infraestructura, uno de los principales objetivos planteados por Figueroa. Sin embargo, el informe deja en claro que buena parte de esa fortaleza descansa sobre la expansión de Vaca Muerta y sobre un sistema previsional cuyo equilibrio reciente aún deberá consolidarse con información pública definitiva.

La buena nota es una oportunidad. El desafío será demostrar que puede transformarse en obras duraderas sin que los equilibrios actuales dependan exclusivamente del excepcional ciclo de crecimiento que vive la industria hidrocarburífera.