Adiós a «Soy Luna»: los nuevos desafíos de Karol Sevilla

La actriz y cantante mexicana Karol Sevilla, conocida por su protagónico en "Soy Luna", acaba de lanzar el single "Desde hoy", disponible ya en todas las plataformas digitales en el marco de la campaña "Tiempo de Celebrar" con la que Disney busca inspirar con distintos contenidos a miles jóvenes de América Latina con mensajes de sus princesas animadas sobre empoderamiento y superación y con la difusión de tres historias reales de valentía y solidaridad.

En un alto de las grabaciones en Colombia de "Siempre fui yo", la nueva serie de Disney+ que será su regreso a la casa del ratón Mickey hacia fines de año, Sevilla conversó con Télam acerca del tema en el que le pone "voz al mensaje" de las princesas que animan a vencer "los miedos a crecer" con la "frente en alta, porque los sueños continúan" y siendo siempre "guerreros, nobles, buenas personas con la gente, actuando positivamente en la vida".

Además, la joven que considera a Argentina su "segunda casa" aseguró que estaba "muy feliz" por haber sido convocada para la serie porque consideraba que "va a cambiar mucho la perspectiva" de lo que ha hecho hasta el momento y que "también va a dejar a Luna atrás" con "un personaje que es totalmente diferente".

P: ¿Qué podés adelantar de tu nueva serie?

Karol Sevilla: Creo que va a cambiar mucho la perspectiva de lo que he hecho y que también va a dejar a Luna atrás. Es totalmente diferente a lo que era ese personaje y sobre todo a lo que estamos acostumbrados a ver de Disney, que ha abierto su mente mucho más y que ha cambiado mucho su perspectiva. Este es un personaje más grande, más adolescente, con problemas más reales como los de un adolescente normal. Creo que eso puede llegar a muchas chicas que me siguen y han pasado por eso. Igual que con esta campaña de Princesas que ayudará a inspirar. Las princesas ya se encargaron de dar lo suyo y de dar su mensaje. Ahora es mi turno ser su voz.

P: En “Desde Hoy” cantás sobre el empoderamiento de la juventud a partir de frases que el público puede llegar a reconocer. ¿Cuál es tu mirada sobre la canción y esta nueva campaña de Disney?

KS: Creo que este proyecto busca inspirar a muchas niñas y niños no solamente de Latinoamérica sino de todo el mundo. A mí me toca Latinoamérica. La canción habla mucho de esos mensajes que da cada película de las princesas de Disney. Con frases súper icónicas. Habla sobre el miedo que nos da crecer y que vengan cosas nuevas en la vida. Así que, dile adiós a los miedos. Ser guerreros, nobles, buenas personas con la gente y actúa positivamente en la vida, mucho más con todo lo que está pasando en el mundo. Muchos hemos dejado de creer en nuestros sueños en estos momentos y nos ha bajoneado bastante; pero se trata justamente de eso, de no bajonearnos y seguir adelante.

P: ¿Qué podés contar acerca de las princesas de estas tres historias reales que se darán a conocer en el marco de la campaña?

KS: No solamente van a ser las princesas de Disney que todos vemos en las películas, sino también aquí vamos a escuchar tres historias de tres chicas súper inspiradoras. Son una chica mexicana, otra colombiana y una brasileña; ellas son las princesas de Disney humanas, de carne y hueso, que están viviendo cosas en el mundo real. Este proyecto va a abrir mentes de mucha gente, pero sobre todo creo que nos va a hacer volver un poquito a lo de antes, a nuestra infancia; porque nos va a regresar también a conocer un poquito más lo que traían esos mensajes de las películas, a los que en algún punto a veces no ponemos atención.

P: Después de que tu vida cambiara definitivamente con "Soy Luna", ¿sentís que te queda algún sueño por cumplir?

KS: Tengo muchos sueños por cumplir. Hay muchas cosas que todavía no se me han cumplido pero, bueno, soy muy joven todavía. Hasta ahora, la verdad es que creo que he cumplido con muchas cosas a tan temprana edad. He tenido la oportunidad de ser parte de proyectos increíbles, el más importante fue Luna para Disney, porque fue el que me lanzó y me dijo "hey, esa eres tú". Creo que también me enseñó a crecer más como mujer, artista y persona. La Karol de antes llegó a la Argentina con quince años, con miedo, incertidumbre por no saber qué es lo que iba a pasar; ahora me veo ahora más guerrera, decidida y plantada, sabiendo cuál es mi camino.

P: ¿Cómo fue crecer mientras mientras también lo hacía tu personaje en las cuatro temporadas? ¿Cómo aprendiste a llevar la responsabilidad de ser referente de tantos jóvenes?

KS: La verdad es que fue muy difícil. Siempre digo "pobre Disney", o sea, "pobre Mickey, pobre Minnie, pobre Pluto", que pasaron por esa adolescencia de Karol en la que de repente lloraba por nada. Lloraba porque quería ver a su familia, por regresarse a su país. Fueron cuatro años de mi vida en los que aprendí a crecer "de sopetón", como se diría en mi país. Aprendí a crecer y asumir que me estaba lanzando a las grandes ligas. Tener todo el furor de la gente y de repente ver mi cara por todos lados también fue como un shock muy grande, pero eso me enseñó a tener los pies bien plantados en la tierra y saber qué es lo que quiero. Ahora soy diferente y agradezco que me haya pasado todo lo que me pasó. Igual, a veces, cuando estoy sola, soy una niña de tres años que llora por todo y hace berrinches porque se le cayó un chocolate al piso.

P: ¿Cómo fue para vos salir de ese personaje para empezar a hacer otras cosas, a prender con tu música? ¿Cómo se fue desarrollando todo eso?

KS: La verdad es que fue complicado. Hacer cuatro años un personaje y que de repente ya terminara. Y empezar hacer tus propias cosas, tus propios proyectos, fue complicado la verdad porque era muy difícil salir de eso. Pero al final fue 'cool', porque me enseñó a saber cuál era mi objetivo. Me regresó a mi camino, a mi eje y ahora estoy más decidida.